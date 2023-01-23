https://ria.ru/20230123/shkola-1846948482.html

В школе в штате Айова произошла стрельба, есть пострадавшие

В школе в штате Айова произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.01.2023

В школе в штате Айова произошла стрельба, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Айова, двое подозреваемых были задержаны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:27

2023-01-23T23:27

2023-01-23T23:32

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айова

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Айова, двое подозреваемых были задержаны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.Как заявили в полиции, ученик и учитель после стрельбы были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще один человек находится в стабильном состоянии. Стрельба, по информации агентства, произошла в учебном заведении во время проведения учебной программы для трудных подростков.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, айова