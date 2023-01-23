В школе в штате Айова произошла стрельба, есть пострадавшие

Полиция США: в результате стрельбы в школе в штате Айова пострадали три человека
Трагедия в Ювальде случилась утром 24 мая. Злоумышленник ворвался в школу с пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой.
Трагедия в Ювальде случилась утром 24 мая. Злоумышленник ворвался в школу с пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой.
Перед этим 18-летний Сальвадор Рамос попал в ДТП, скрываясь с места убийства собственной бабушки.
Перед этим 18-летний Сальвадор Рамос попал в ДТП, скрываясь с места убийства собственной бабушки.
В результате стрельбы в школе погибли 18 детей и трое взрослых.
В результате стрельбы в школе погибли 18 детей и трое взрослых.
Злоумышленник жестоко и методично убил учеников и учителя, рассказал на пресс-конференции губернатор штата Техас Грег Эбботт.
Злоумышленник жестоко и методично убил учеников и учителя, рассказал на пресс-конференции губернатор штата Техас Грег Эбботт.
Жители Ювальде собрались на главной площади города для молитвы после стрельбы в школе.
Жители Ювальде собрались на главной площади города для молитвы после стрельбы в школе.
Нападавшего уничтожили полицейские.
Нападавшего уничтожили полицейские.
Местная полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку.
Местная полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку.
Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после стрельбы в школе.
Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после стрельбы в школе.
За несколько дней до произошедшего Рамос выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15. Как рассказал его бывший одноклассник, злоумышленник прислал ему фото оружия и рюкзака с патронами.
За несколько дней до произошедшего Рамос выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15. Как рассказал его бывший одноклассник, злоумышленник прислал ему фото оружия и рюкзака с патронами.
По словам одноклассника, Рамос часто был предметом насмешек в школе из-за внешнего вида и финансового положения семьи.
По словам одноклассника, Рамос часто был предметом насмешек в школе из-за внешнего вида и финансового положения семьи.
Стрельба в Ювальде стала самой кровопролитной за последние десять лет.
Стрельба в Ювальде стала самой кровопролитной за последние десять лет.
Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование трагедии.
Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование трагедии.
Президент США в специальном обращении к нации призвал бросить вызов оружейному лобби.
Президент США в специальном обращении к нации призвал бросить вызов оружейному лобби.
"Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна!" — сказал Джо Байден.
"Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна!" — сказал Джо Байден.
Трагедия в Ювальде случилась утром 24 мая. Злоумышленник ворвался в школу с пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой.
Перед этим 18-летний Сальвадор Рамос попал в ДТП, скрываясь с места убийства собственной бабушки.
В результате стрельбы в школе погибли 18 детей и трое взрослых.
Злоумышленник жестоко и методично убил учеников и учителя, рассказал на пресс-конференции губернатор штата Техас Грег Эбботт.
Жители Ювальде собрались на главной площади города для молитвы после стрельбы в школе.
Нападавшего уничтожили полицейские.
Местная полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку.
Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после стрельбы в школе.
За несколько дней до произошедшего Рамос выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15. Как рассказал его бывший одноклассник, злоумышленник прислал ему фото оружия и рюкзака с патронами.
По словам одноклассника, Рамос часто был предметом насмешек в школе из-за внешнего вида и финансового положения семьи.
Стрельба в Ювальде стала самой кровопролитной за последние десять лет.
Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование трагедии.
Президент США в специальном обращении к нации призвал бросить вызов оружейному лобби.
"Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна!" — сказал Джо Байден.