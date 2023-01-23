https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846902937.html

В МИД Румынии заявили, что поддержат десятый пакет антироссийских санкций

В МИД Румынии заявили, что поддержат десятый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 23.01.2023

В МИД Румынии заявили, что поддержат десятый пакет антироссийских санкций

Румыния полностью поддерживает десятый пакет санкций Евросоюза против России, заявил журналистам глава румынского министерства иностранных дел Богдан Ауреску. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:49

2023-01-23T18:49

2023-01-23T18:49

в мире

богдан ауреску

владимир путин

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румыния

варшава

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Румыния полностью поддерживает десятый пакет санкций Евросоюза против России, заявил журналистам глава румынского министерства иностранных дел Богдан Ауреску. "Я выражаю твердую поддержку Румынии для принятия десятого пакета санкций, мы его полностью поддерживаем. И я снова выражу поддержку Румынии в вопросе создания международного трибунала для наказания преступлений… в контексте конфликта на Украине", - заявил Ауреску. Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846851653.html

румыния

варшава

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в мире, богдан ауреску, владимир путин, урсула фон дер ляйен, румыния, варшава, россия, евросоюз, еврокомиссия, swift, санкции в отношении россии