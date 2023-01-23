Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html
Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик
Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик - РИА Новости, 23.01.2023
Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик
Десятый пакет антироссийских мер стал бы "огромной ошибкой", поскольку доказано, что санкции ведут Европу в тупик, заявил министр иностранных дел и внешней... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:32
2023-01-23T13:45
в мире
европа
венгрия
петер сийярто
евросоюз
россия
урсула фон дер ляйен
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/92/1529919226_0:200:2485:1598_1920x0_80_0_0_8dd197d8b843d16c6aaa3af0337ba044.jpg
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Десятый пакет антироссийских мер стал бы "огромной ошибкой", поскольку доказано, что санкции ведут Европу в тупик, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. "Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет... Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик", - написал Сийярто в Facebook*. Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230120/zamechaniya-1846403743.html
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846720266.html
европа
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/92/1529919226_45:0:2441:1797_1920x0_80_0_0_48c124f5509842422a3629001b34958f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, венгрия, петер сийярто, евросоюз, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, swift, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, SWIFT, Санкции в отношении России
13:32 23.01.2023 (обновлено: 13:45 23.01.2023)
 
Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик

Сийярто заявил, что десятый пакет антироссийских санкций стал бы огромной ошибкой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Десятый пакет антироссийских мер стал бы "огромной ошибкой", поскольку доказано, что санкции ведут Европу в тупик, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет... Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик", - написал Сийярто в Facebook*.
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 23:57
Зеленский проигнорировал замечания президента Венгрии по нацменьшинствам
Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 10:59
Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России
 
В миреЕвропаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзРоссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинSWIFTСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала