https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html

Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик

Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик - РИА Новости, 23.01.2023

Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик

Десятый пакет антироссийских мер стал бы "огромной ошибкой", поскольку доказано, что санкции ведут Европу в тупик, заявил министр иностранных дел и внешней... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:32

2023-01-23T13:32

2023-01-23T13:45

в мире

европа

венгрия

петер сийярто

евросоюз

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урсула фон дер ляйен

владимир путин

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Десятый пакет антироссийских мер стал бы "огромной ошибкой", поскольку доказано, что санкции ведут Европу в тупик, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. "Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет... Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик", - написал Сийярто в Facebook*. Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230120/zamechaniya-1846403743.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846720266.html

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венгрия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, венгрия, петер сийярто, евросоюз, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, swift, санкции в отношении россии