13:32 23.01.2023 (обновлено: 13:45 23.01.2023)
Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик
Сийярто заявил, что десятый пакет антироссийских санкций стал бы огромной ошибкой
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Десятый пакет антироссийских мер стал бы "огромной ошибкой", поскольку доказано, что санкции ведут Европу в тупик, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет... Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик", - написал Сийярто в Facebook*.
Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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