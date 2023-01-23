https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846760249.html

МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС

МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 23.01.2023

МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС

Следующий санкционный пакет ЕС может включить ограничения против "Росатома" и всей российской атомной отрасли, ряд секторальных и персональных санкций, а также... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:06

2023-01-23T13:06

2023-01-23T14:24

специальная военная операция на украине

урсула фон дер ляйен

россия

белоруссия

литва

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Следующий санкционный пакет ЕС может включить ограничения против "Росатома" и всей российской атомной отрасли, ряд секторальных и персональных санкций, а также в нем могут быть объединены санкции против России и Белоруссии во избежание обхода ограничений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. "Переговоры еще не закончились, вчера ночью состоялись обсуждения... Могу только сказать, что там (в десятом пакете - ред.) есть фамилии лиц, некоторые секторальные санкции. Уже не надо надеяться на очень большие шаги, потому что мы видим, что процесс все усложняется... Мне лично очень важно, чтобы мы вернулись к дискуссии, которая была и раньше, по поводу "Росатома". Вообще, против всего сектора атомной энергетики и ее основного предприятия "Росатом" действительно можно ввести санкции", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом Совета глав МИД стран ЕС. По его словам, есть идея объединить санкции против Белоруссии с санкциями против России, Литва поддерживает этот процесс. "Это было бы правильно, потому что есть тенденции, когда санкции, возможно, можно обойти, пользуясь теми исключениями, которые предоставляются Белоруссии. Поэтому объединив санкции, мы закроем пути для попадания товаров в Россию через Белоруссию", - сказал глава литовского МИД. Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230123/aktivy-1846738076.html

https://ria.ru/20230122/sanktsii-1846588346.html

россия

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

урсула фон дер ляйен, россия, белоруссия, литва, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, swift, санкции в отношении россии, в мире