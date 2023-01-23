Рейтинг@Mail.ru
МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846760249.html
МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС
МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 23.01.2023
МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС
Следующий санкционный пакет ЕС может включить ограничения против "Росатома" и всей российской атомной отрасли, ряд секторальных и персональных санкций, а также... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:06
2023-01-23T14:24
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
россия
белоруссия
литва
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Следующий санкционный пакет ЕС может включить ограничения против "Росатома" и всей российской атомной отрасли, ряд секторальных и персональных санкций, а также в нем могут быть объединены санкции против России и Белоруссии во избежание обхода ограничений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. "Переговоры еще не закончились, вчера ночью состоялись обсуждения... Могу только сказать, что там (в десятом пакете - ред.) есть фамилии лиц, некоторые секторальные санкции. Уже не надо надеяться на очень большие шаги, потому что мы видим, что процесс все усложняется... Мне лично очень важно, чтобы мы вернулись к дискуссии, которая была и раньше, по поводу "Росатома". Вообще, против всего сектора атомной энергетики и ее основного предприятия "Росатом" действительно можно ввести санкции", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом Совета глав МИД стран ЕС. По его словам, есть идея объединить санкции против Белоруссии с санкциями против России, Литва поддерживает этот процесс. "Это было бы правильно, потому что есть тенденции, когда санкции, возможно, можно обойти, пользуясь теми исключениями, которые предоставляются Белоруссии. Поэтому объединив санкции, мы закроем пути для попадания товаров в Россию через Белоруссию", - сказал глава литовского МИД. Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230123/aktivy-1846738076.html
https://ria.ru/20230122/sanktsii-1846588346.html
россия
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
урсула фон дер ляйен, россия, белоруссия, литва, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, swift, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Белоруссия, Литва, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз, SWIFT, Санкции в отношении России, В мире
13:06 23.01.2023 (обновлено: 14:24 23.01.2023)
 
МИД Литвы сообщил, какие ограничения может включить новый пакет санкций ЕС

МИД Литвы: в новый пакет санкций ЕС могут войти меры против "Росатома" и Минска

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Следующий санкционный пакет ЕС может включить ограничения против "Росатома" и всей российской атомной отрасли, ряд секторальных и персональных санкций, а также в нем могут быть объединены санкции против России и Белоруссии во избежание обхода ограничений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Переговоры еще не закончились, вчера ночью состоялись обсуждения... Могу только сказать, что там (в десятом пакете - ред.) есть фамилии лиц, некоторые секторальные санкции. Уже не надо надеяться на очень большие шаги, потому что мы видим, что процесс все усложняется... Мне лично очень важно, чтобы мы вернулись к дискуссии, которая была и раньше, по поводу "Росатома". Вообще, против всего сектора атомной энергетики и ее основного предприятия "Росатом" действительно можно ввести санкции", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом Совета глав МИД стран ЕС.
Флаги Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 11:54Специальная военная операция на Украине
В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов
По его словам, есть идея объединить санкции против Белоруссии с санкциями против России, Литва поддерживает этот процесс. "Это было бы правильно, потому что есть тенденции, когда санкции, возможно, можно обойти, пользуясь теми исключениями, которые предоставляются Белоруссии. Поэтому объединив санкции, мы закроем пути для попадания товаров в Россию через Белоруссию", - сказал глава литовского МИД.
Ранее СМИ со ссылкой на польских и литовских дипломатов сообщили, что ЕС к концу февраля намерен согласовать десятый пакет санкций против России. Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами, а также подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 13:50
Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро
 
Специальная военная операция на УкраинеУрсула фон дер ЛяйенРоссияБелоруссияЛитваВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕвросоюзSWIFTСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала