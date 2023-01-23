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Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России
Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России - РИА Новости, 23.01.2023
Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России
Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал глава Евросовета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:59
2023-01-23T10:59
2023-01-23T11:40
в мире
брюссель
еврокомиссия
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
россия
украина
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал глава Евросовета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo.На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен, ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений, который в основном будет нацелен на закрытие лазеек в уже принятых мерах.Высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС пока не определился с датой принятия десятого пакета. Он подтвердил, что усилия сосредоточены на предотвращении обхода действующих ограничений. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846394555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, брюссель, еврокомиссия, евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, россия, украина, el mundo
В мире, Брюссель, Еврокомиссия, Евросовет, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Украина, El Mundo
10:59 23.01.2023 (обновлено: 11:40 23.01.2023)
Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России
Мишель заявил, что следующие шаги по принятию санкций против России будут трудными