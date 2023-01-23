https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846720266.html

Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России

Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России - РИА Новости, 23.01.2023

Глава Евросовета заявил о трудностях в принятии новых санкций против России

Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал глава Евросовета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:59

2023-01-23T10:59

2023-01-23T11:40

в мире

брюссель

еврокомиссия

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_0:6:1503:851_1920x0_80_0_0_860056b63629451bb9f880ec7d95b7bf.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал глава Евросовета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo.На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен, ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений, который в основном будет нацелен на закрытие лазеек в уже принятых мерах.Высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС пока не определился с датой принятия десятого пакета. Он подтвердил, что усилия сосредоточены на предотвращении обхода действующих ограничений. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846394555.html

https://ria.ru/20230122/aktivy-1846609998.html

брюссель

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, брюссель, еврокомиссия, евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, россия, украина, el mundo