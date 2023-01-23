https://ria.ru/20230123/rys-1846721902.html

На Камчатке в Кроноцком заповеднике впервые сняли семью рысей

На Камчатке в Кроноцком заповеднике впервые сняли семью рысей - РИА Новости, 23.01.2023

На Камчатке в Кроноцком заповеднике впервые сняли семью рысей

Пять рысей впервые попали на видео инспекторов Кроноцкого заповедника на кордоне "Семячик" на Камчатке, сообщили в пресс-службе охраняемой территории. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:05

2023-01-23T11:05

2023-01-23T11:18

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв - РИА Новости. Пять рысей впервые попали на видео инспекторов Кроноцкого заповедника на кордоне "Семячик" на Камчатке, сообщили в пресс-службе охраняемой территории. "Сразу пять представителей единственного на Камчатке вида семейства кошачьих, обитающего в дикой природе, продефилировали мимо дома сотрудников службы охраны Кроноцкого заповедника. Зверей удалось запечатлеть на фото и видео. Это первый подобный случай в самой южной точке природного резервата", - говорится в сообщении заповедника. В учреждении рассказали, что к дому вышли взрослая самка и три котенка - двое подросших и один меньшего размера. Кроме того, была ещё одна рысь, которую инспекторы рассмотреть не успели. Они предполагают, что это был самец. "Увидеть такое своими глазами – действительно большая удача. Возможно, подросшие котята – самочки. Тогда вполне вероятно, что даже после того, как несколько повзрослели, они держатся на участке матери или вблизи его", - приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Анны Ячменниковой. Учёные предположили, что на территории у кордона этой зимой много животных, на которых охотятся рыси – зайцев и грызунов, поэтому дикие кошки не конкурируют. Семячикский лиман расположен у южной границы Кроноцкого заповедника. Его площадь — 780 гектаров. Это обширный лагунного типа мелководный водоем, хорошо прогреваемый летом. Он сформирован в результате совместной деятельности моря (Кроноцкий залив), рек и ручьев (Новый и Старый Семячик, Бармотина, Домашний, Пихтовый и др.). Семячикский лиман включён в число водно-болотных угодий национального значения, через него на нерест в реки и ручьи заповедника, а также в смежную с заповедником реку Новый Семячик, проходят тихоокеанские лососи, кунджа и мальма. На территории расположена единственная в мире роща пихты грациозной.

https://ria.ru/20221220/rys-1840109673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, камчатский край, кроноцкий заповедник, новости - туризм