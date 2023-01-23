https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html

Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну

Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну - РИА Новости, 23.01.2023

Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну

Запад ведет против России практически настоящую войну, которую там долго готовили, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:01

2023-01-23T14:01

2023-01-23T17:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей лавров

вооруженные силы рф

украина

юар

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ПРЕТОРИЯ, 23 янв — РИА Новости. Запад ведет против России практически настоящую войну, которую там долго готовили, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор."Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, — мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское — от языка до культуры, что было на Украине столетиями — и запрещая говорить людям на их родном языке", — пояснил глава российской дипломатии.Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается Запад, тем сложнее будет найти решение конфликта.Как напомнил Лавров, представители НАТО, ЕС и Белого дома прямо заявляют, что для Украине еще рано начинать договариваться, а "нужно отвоевать больше в этой ситуации".Западные страны передали Украине различные вооружения на десятки миллиардов долларов, и поставки продолжаются. В Москве неоднократно указывали, что это лишь затягивает конфликт. Также российские власти подчеркивали, что транспорт с вооружением для Украины становится законной целью для военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей лавров, вооруженные силы рф, украина, юар