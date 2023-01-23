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Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну - РИА Новости, 23.01.2023
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
Запад ведет против России практически настоящую войну, которую там долго готовили, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:01
2023-01-23T17:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей лавров
вооруженные силы рф
украина
юар
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв — РИА Новости. Запад ведет против России практически настоящую войну, которую там долго готовили, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор."Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, — мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское — от языка до культуры, что было на Украине столетиями — и запрещая говорить людям на их родном языке", — пояснил глава российской дипломатии.Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается Запад, тем сложнее будет найти решение конфликта.Как напомнил Лавров, представители НАТО, ЕС и Белого дома прямо заявляют, что для Украине еще рано начинать договариваться, а "нужно отвоевать больше в этой ситуации".Западные страны передали Украине различные вооружения на десятки миллиардов долларов, и поставки продолжаются. В Москве неоднократно указывали, что это лишь затягивает конфликт. Также российские власти подчеркивали, что транспорт с вооружением для Украины становится законной целью для военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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безопасность, россия, сергей лавров, вооруженные силы рф, украина, юар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы РФ, Украина, ЮАР
14:01 23.01.2023 (обновлено: 17:28 23.01.2023)
 
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну

Глава МИД Лавров сообщил о трансформации войны Запада с Россией из гибридной в настоящую

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв — РИА Новости. Запад ведет против России практически настоящую войну, которую там долго готовили, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, — мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское — от языка до культуры, что было на Украине столетиями — и запрещая говорить людям на их родном языке", — пояснил глава российской дипломатии.
Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается Запад, тем сложнее будет найти решение конфликта.
Как напомнил Лавров, представители НАТО, ЕС и Белого дома прямо заявляют, что для Украине еще рано начинать договариваться, а "нужно отвоевать больше в этой ситуации".
Западные страны передали Украине различные вооружения на десятки миллиардов долларов, и поставки продолжаются. В Москве неоднократно указывали, что это лишь затягивает конфликт. Также российские власти подчеркивали, что транспорт с вооружением для Украины становится законной целью для военных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ЛавровВооруженные силы РФУкраинаЮАР
 
 
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