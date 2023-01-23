https://ria.ru/20230123/reb-1846683063.html
Киев применяет средства РЭБ для подавления связи в районе Кременной
Киев применяет средства РЭБ для подавления связи в районе Кременной - РИА Новости, 23.01.2023
Киев применяет средства РЭБ для подавления связи в районе Кременной
Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:38
2023-01-23T07:38
2023-01-23T07:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
киев
кременная
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данных участках.
https://ria.ru/20230123/kremennaya-1846682893.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, киев, кременная, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Кременная, Андрей Марочко
Киев применяет средства РЭБ для подавления связи в районе Кременной
Марочко: Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР