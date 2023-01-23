https://ria.ru/20230123/razocharovanie-1846678743.html
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний - РИА Новости, 23.01.2023
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний
Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарование, считает обозреватель Myśl Polska профессор Станислав... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:26
2023-01-23T06:26
2023-01-23T06:28
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарование, считает обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.Он также отметил, что национальная идентификация украинцев после конфликта будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", из-за чего страна станет очагом конфликта. Белень добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией.Говоря об отношениях Украины и ее "покровителей", автор отмечает, что власти Украины используются для продвижения чужих интересов. Как отметил журналист, есть серьезные опасения, что зависимость Киева от США, НАТО и ЕС обречет ее на "долгие годы подчинения и отсутствие контроля".Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на получение от западных партнеров 17 миллиардов долларов на эти цели.
https://ria.ru/20230122/polsha-1846599823.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, нато, польша
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Польша
06:26 23.01.2023 (обновлено: 06:28 23.01.2023)
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний
Myśl Polska: обещания Польши помочь восстановить Украину принесут только разочарования