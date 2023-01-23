Рейтинг@Mail.ru
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/razocharovanie-1846678743.html
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний - РИА Новости, 23.01.2023
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний
Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарование, считает обозреватель Myśl Polska профессор Станислав... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:26
2023-01-23T06:28
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
россия
евросоюз
еврокомиссия
нато
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_0bfbe0c41c557068e7053fbc7d1f7c4e.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарование, считает обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.Он также отметил, что национальная идентификация украинцев после конфликта будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", из-за чего страна станет очагом конфликта. Белень добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией.Говоря об отношениях Украины и ее "покровителей", автор отмечает, что власти Украины используются для продвижения чужих интересов. Как отметил журналист, есть серьезные опасения, что зависимость Киева от США, НАТО и ЕС обречет ее на "долгие годы подчинения и отсутствие контроля".Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на получение от западных партнеров 17 миллиардов долларов на эти цели.
https://ria.ru/20230122/polsha-1846599823.html
https://ria.ru/20230121/miting-1846466688.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_149:0:1853:1278_1920x0_80_0_0_b1f0258f6b59ef67b9c1280b62f6818b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, нато, польша
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Польша
06:26 23.01.2023 (обновлено: 06:28 23.01.2023)
 
В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний

Myśl Polska: обещания Польши помочь восстановить Украину принесут только разочарования

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарование, считает обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.

"Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести <...> больше разочарований, чем пользы", — написал обозреватель.

Он также отметил, что национальная идентификация украинцев после конфликта будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", из-за чего страна станет очагом конфликта. Белень добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией.
Говоря об отношениях Украины и ее "покровителей", автор отмечает, что власти Украины используются для продвижения чужих интересов. Как отметил журналист, есть серьезные опасения, что зависимость Киева от США, НАТО и ЕС обречет ее на "долгие годы подчинения и отсутствие контроля".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 15:11
Премьер Польши заговорил о новой коалиции без Германии
Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на получение от западных партнеров 17 миллиардов долларов на эти цели.
Польша выбирает мир!: митинг в Варшаве против вооруженной поддержки Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 15:36Специальная военная операция на Украине
В Варшаве прошел митинг против втягивания Польши в события на Украине
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияНАТОПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала