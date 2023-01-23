https://ria.ru/20230123/rassylka-1846665200.html

СМИ: США и ЕС подозревают ГРУ в "рассылке" писем со взрывчаткой в Испании

СМИ: США и ЕС подозревают ГРУ в "рассылке" писем со взрывчаткой в Испании - РИА Новости, 23.01.2023

СМИ: США и ЕС подозревают ГРУ в "рассылке" писем со взрывчаткой в Испании

Власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, пишет New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T00:00

2023-01-23T00:00

2023-01-23T00:00

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, пишет New York Times со ссылкой на источники, не приводя конкретных доказательств. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения. "Американские и европейские власти считают, что офицеры российской военной разведки руководили пособниками группы боевиков-сторонников превосходства белой расы, расположенной в России, для проведения недавней кампании по рассылке взрывных устройств в Испании", - говорится в публикации. Отмечается, что в рассылке писем американские спецслужбы подозревают националистическую организацию "Русское имперское движение", которая имеет "членов и помощников" в Европе. "Важные члены группы были в Испании и полиция отследила их отношения с право-радикальными испанскими организациями", - пишет газета. Однако за исполнителями, как утверждается, стоят "российские офицеры", работающие на Главное разведывательное управление (ГРУ). По мнению представителей США, операция по рассылке взрывчатки, целями которой были премьер-министр, министры обороны и иностранные дипломаты, может быть сигналом того, что "Россия и подконтрольные ей силы могут проводить больше террористических активностей в Европе, если нации продолжают поддерживать Украину". Всего в ноябре и декабре было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и различных нарушениях. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835820199.html

https://ria.ru/20230121/ugrozy-1846483227.html

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в мире, педро санчес, сергей лавров, сша, европа, россия, главное разведывательное управление рф