СМИ: США и ЕС подозревают ГРУ в "рассылке" писем со взрывчаткой в Испании
NYT: США и ЕС подозревают ГРУ в "рассылке" писем со взрывчаткой в Испании
© AP Photo / Paul WhiteПолицейские в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Полицейские в Мадриде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, пишет New York Times со ссылкой на источники, не приводя конкретных доказательств. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.
"Американские и европейские власти считают, что офицеры российской военной разведки руководили пособниками группы боевиков-сторонников превосходства белой расы, расположенной в России, для проведения недавней кампании по рассылке взрывных устройств в Испании", - говорится в публикации.
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Отмечается, что в рассылке писем американские спецслужбы подозревают националистическую организацию "Русское имперское движение", которая имеет "членов и помощников" в Европе.
"Важные члены группы были в Испании и полиция отследила их отношения с право-радикальными испанскими организациями", - пишет газета.
Однако за исполнителями, как утверждается, стоят "российские офицеры", работающие на Главное разведывательное управление (ГРУ).
По мнению представителей США, операция по рассылке взрывчатки, целями которой были премьер-министр, министры обороны и иностранные дипломаты, может быть сигналом того, что "Россия и подконтрольные ей силы могут проводить больше террористических активностей в Европе, если нации продолжают поддерживать Украину".
Всего в ноябре и декабре было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и различных нарушениях. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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