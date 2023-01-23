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Путин пока не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 23.01.2023
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Путин пока не планирует встречу с Гросси
Путин пока не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 23.01.2023
Путин пока не планирует встречу с Гросси
Встречи с Гросси после появления информации о складировании украинцами вооружения на территориях АЭС в планах президента РФ Владимира Путина пока нет, но РФ... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:38
2023-01-23T12:38
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встречи с Гросси после появления информации о складировании украинцами вооружения на территориях АЭС в планах президента РФ Владимира Путина пока нет, но РФ заинтересована в продолжении контактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков уже заявлял, что у президента РФ Владимира Путина пока нет планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "До сих пор такой встречи в планах у президента нет, но в то же время вы знаете, что президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией. Это чрезвычайно важно", - заявил он, отвечая на вопрос о том, не стоит ли пересмотреть взгляд на возможную встречу с Гросси после появления информации о том, что украинские военные складируют вооружение и боеприпасы на территориях атомных электростанций. Песков отметил, что появление этой информации "еще раз подчеркивает актуальность такого контакта", потому что, по его словам, "именно к этой информации предстоит привлечь внимание собеседников по линии МАГАТЭ". На высшем уровне, по словам Пескова, контактов пока не требуется. "Продолжается диалог на экспертном уровне. Наши визави господина Гросси готовы к этим контактам и готовы их осуществлять", - отметил он.
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цены на нефть, рафаэль гросси, владимир путин, россия, магатэ
Цены на нефть, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Россия, МАГАТЭ
12:38 23.01.2023
 
Путин пока не планирует встречу с Гросси

Песков: Путин пока не планирует встречу с Гросси, но Россия заинтересована в контактах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встречи с Гросси после появления информации о складировании украинцами вооружения на территориях АЭС в планах президента РФ Владимира Путина пока нет, но РФ заинтересована в продолжении контактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков уже заявлял, что у президента РФ Владимира Путина пока нет планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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"До сих пор такой встречи в планах у президента нет, но в то же время вы знаете, что президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией. Это чрезвычайно важно", - заявил он, отвечая на вопрос о том, не стоит ли пересмотреть взгляд на возможную встречу с Гросси после появления информации о том, что украинские военные складируют вооружение и боеприпасы на территориях атомных электростанций.
Песков отметил, что появление этой информации "еще раз подчеркивает актуальность такого контакта", потому что, по его словам, "именно к этой информации предстоит привлечь внимание собеседников по линии МАГАТЭ".
На высшем уровне, по словам Пескова, контактов пока не требуется. "Продолжается диалог на экспертном уровне. Наши визави господина Гросси готовы к этим контактам и готовы их осуществлять", - отметил он.
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Цены на нефтьРафаэль ГроссиВладимир ПутинРоссияМАГАТЭ
 
 
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