https://ria.ru/20230123/putin-1846752523.html

Путин пока не планирует встречу с Гросси

Путин пока не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 23.01.2023

Путин пока не планирует встречу с Гросси

Встречи с Гросси после появления информации о складировании украинцами вооружения на территориях АЭС в планах президента РФ Владимира Путина пока нет, но РФ... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:38

2023-01-23T12:38

2023-01-23T12:38

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владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встречи с Гросси после появления информации о складировании украинцами вооружения на территориях АЭС в планах президента РФ Владимира Путина пока нет, но РФ заинтересована в продолжении контактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков уже заявлял, что у президента РФ Владимира Путина пока нет планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "До сих пор такой встречи в планах у президента нет, но в то же время вы знаете, что президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией. Это чрезвычайно важно", - заявил он, отвечая на вопрос о том, не стоит ли пересмотреть взгляд на возможную встречу с Гросси после появления информации о том, что украинские военные складируют вооружение и боеприпасы на территориях атомных электростанций. Песков отметил, что появление этой информации "еще раз подчеркивает актуальность такого контакта", потому что, по его словам, "именно к этой информации предстоит привлечь внимание собеседников по линии МАГАТЭ". На высшем уровне, по словам Пескова, контактов пока не требуется. "Продолжается диалог на экспертном уровне. Наши визави господина Гросси готовы к этим контактам и готовы их осуществлять", - отметил он.

https://ria.ru/20230120/zona-1846170082.html

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цены на нефть, рафаэль гросси, владимир путин, россия, магатэ