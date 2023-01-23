https://ria.ru/20230123/puteshestviya-1846800937.html

Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале

Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале - РИА Новости, 23.01.2023

Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале

Туроператоры определили самые востребованные маршруты для поездок в длинные февральские выходные с 23 по 26 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:27

2023-01-23T16:27

2023-01-23T16:27

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

московская область (подмосковье)

сочи

краснодарский край

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные маршруты для поездок в длинные февральские выходные с 23 по 26 февраля, сообщает АТОР.Самые популярные маршруты — Краснодарский край и две столицы. Сочи — лидер по числу запросов путешественников в конце зимы. Доля курорта составит не менее 50 процентов от общего объема продаж, прогнозируют специалисты.Участники рынка отмечают, что путевки на эти даты подорожают на десять, а то и 20 процентов. Больше всего — на горнолыжные курорты и Подмосковье. Экскурсионные поездки и сити-туры, вероятно, не вырастут в цене.Так, средний чек на отдых в Подмосковье у национального туроператора "Алеан" составляет 45 тысяч рублей на двоих в "пятерке". Каникулы в "четверке" выйдут на десять тысяч рублей дешевле, а остановившись в "трешке", можно сэкономить еще восемь тысяч рублей. Минимальная стоимость отдыха в Сочи в отеле категории три звезды — от 7,2 тысячи рублей, в четырехзвездочной гостинице — от 17,7 тысячи, а в более комфортных условиях — от 43,8 тысячи рублей. При этом у "Алеана" высокий спрос еще и туры в Геленджик, а у "Интуриста" — на Анапу и Калининград.У туроператора "Дельфин" доля путевок в Краснодарский край — 60 процентов. Каждый пятый клиент хочет провести февральские праздники на горнолыжном курорте, а десятый — в Подмосковье. Средний чек без перелета по этим заявкам составляет 19, 69 и 52 тысячи рублей соответственно.Сочи (60 процентов), Анапа (17,5 процента) и Шерегеш (12,5 процента) — лидеры спроса у FUN&SUN. Средний чек— 32,17 и 24 тысячи рублей соответственно.Самые популярные экскурсионные варианты у участников рынка — по Золотому Кольцу, Туле и двум столицам. Есть интерес к гастрономическим программам и туристическим поездам, например, по Карелии.

https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845253841.html

https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html

московская область (подмосковье)

сочи

краснодарский край

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), московская область (подмосковье), сочи, краснодарский край