Рейтинг@Mail.ru
Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230123/puteshestviya-1846800937.html
Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале
Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале - РИА Новости, 23.01.2023
Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале
Туроператоры определили самые востребованные маршруты для поездок в длинные февральские выходные с 23 по 26 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:27
2023-01-23T16:27
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
московская область (подмосковье)
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347748_0:97:3271:1937_1920x0_80_0_0_85e69376a860aa6e2c2e3ee44d4d59c1.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные маршруты для поездок в длинные февральские выходные с 23 по 26 февраля, сообщает АТОР.Самые популярные маршруты — Краснодарский край и две столицы. Сочи — лидер по числу запросов путешественников в конце зимы. Доля курорта составит не менее 50 процентов от общего объема продаж, прогнозируют специалисты.Участники рынка отмечают, что путевки на эти даты подорожают на десять, а то и 20 процентов. Больше всего — на горнолыжные курорты и Подмосковье. Экскурсионные поездки и сити-туры, вероятно, не вырастут в цене.Так, средний чек на отдых в Подмосковье у национального туроператора "Алеан" составляет 45 тысяч рублей на двоих в "пятерке". Каникулы в "четверке" выйдут на десять тысяч рублей дешевле, а остановившись в "трешке", можно сэкономить еще восемь тысяч рублей. Минимальная стоимость отдыха в Сочи в отеле категории три звезды — от 7,2 тысячи рублей, в четырехзвездочной гостинице — от 17,7 тысячи, а в более комфортных условиях — от 43,8 тысячи рублей. При этом у "Алеана" высокий спрос еще и туры в Геленджик, а у "Интуриста" — на Анапу и Калининград.У туроператора "Дельфин" доля путевок в Краснодарский край — 60 процентов. Каждый пятый клиент хочет провести февральские праздники на горнолыжном курорте, а десятый — в Подмосковье. Средний чек без перелета по этим заявкам составляет 19, 69 и 52 тысячи рублей соответственно.Сочи (60 процентов), Анапа (17,5 процента) и Шерегеш (12,5 процента) — лидеры спроса у FUN&amp;SUN. Средний чек— 32,17 и 24 тысячи рублей соответственно.Самые популярные экскурсионные варианты у участников рынка — по Золотому Кольцу, Туле и двум столицам. Есть интерес к гастрономическим программам и туристическим поездам, например, по Карелии.
https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845253841.html
https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html
московская область (подмосковье)
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347748_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_2aafc446a17ce1ca20de0159d390f6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), московская область (подмосковье), сочи, краснодарский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Московская область (Подмосковье), Сочи, Краснодарский край
16:27 23.01.2023
 
Названы популярные направления для отдыха на длинные выходные в феврале

АТОР: Сочи — самое популярное направление для поездок на длинные выходные в феврале

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные маршруты для поездок в длинные февральские выходные с 23 по 26 февраля, сообщает АТОР.
Самые популярные маршруты — Краснодарский край и две столицы. Сочи — лидер по числу запросов путешественников в конце зимы. Доля курорта составит не менее 50 процентов от общего объема продаж, прогнозируют специалисты.
Участники рынка отмечают, что путевки на эти даты подорожают на десять, а то и 20 процентов. Больше всего — на горнолыжные курорты и Подмосковье. Экскурсионные поездки и сити-туры, вероятно, не вырастут в цене.
Так, средний чек на отдых в Подмосковье у национального туроператора "Алеан" составляет 45 тысяч рублей на двоих в "пятерке". Каникулы в "четверке" выйдут на десять тысяч рублей дешевле, а остановившись в "трешке", можно сэкономить еще восемь тысяч рублей.
Минимальная стоимость отдыха в Сочи в отеле категории три звезды — от 7,2 тысячи рублей, в четырехзвездочной гостинице — от 17,7 тысячи, а в более комфортных условиях — от 43,8 тысячи рублей. При этом у "Алеана" высокий спрос еще и туры в Геленджик, а у "Интуриста" — на Анапу и Калининград.
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 02:38Туризм
Эксперты рассказали, какие направления заменят туристам Европу
У туроператора "Дельфин" доля путевок в Краснодарский край — 60 процентов. Каждый пятый клиент хочет провести февральские праздники на горнолыжном курорте, а десятый — в Подмосковье. Средний чек без перелета по этим заявкам составляет 19, 69 и 52 тысячи рублей соответственно.
Сочи (60 процентов), Анапа (17,5 процента) и Шерегеш (12,5 процента) — лидеры спроса у FUN&SUN. Средний чек— 32,17 и 24 тысячи рублей соответственно.
Самые популярные экскурсионные варианты у участников рынка — по Золотому Кольцу, Туле и двум столицам. Есть интерес к гастрономическим программам и туристическим поездам, например, по Карелии.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00Туризм
Египет подешевел: как сейчас добраться до курортов и сколько стоят туры
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Московская область (Подмосковье)СочиКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала