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В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы - РИА Новости, 23.01.2023
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В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы
В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы - РИА Новости, 23.01.2023
В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы
Потасовка произошла в одном из ресторанов сети KFC в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ресторане. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:28
2023-01-23T16:28
происшествия
санкт-петербург
kfc
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Потасовка произошла в одном из ресторанов сети KFC в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ресторане. Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, что посетители набросились на сотрудников ресторана сети KFC в Петербурге. В частности, на видео видно, что двое молодых людей прыгают через стойку, набрасываются на сотрудников и требуют отдать "ведро курицы". По данным СМИ, потасовка в ресторане на Московском проспекте якобы произошла из-за долгого ожидания заказа. "Мы не уполномочены ничего комментировать. Могу только подтвердить, что да, это произошло у нас", - сказали РИА Новости в ресторане.
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происшествия, санкт-петербург, kfc
Происшествия, Санкт-Петербург, KFC
16:28 23.01.2023
 
В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы

В Петербурге посетители KFC напали на сотрудников сети из-за долгого ожидания курицы

© Кадр из видео очевидцаКонфликт в одном из KFC Санкт-Петербурга
Конфликт в одном из KFC Санкт-Петербурга
© Кадр из видео очевидца
Конфликт в одном из KFC Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Потасовка произошла в одном из ресторанов сети KFC в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ресторане.
Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, что посетители набросились на сотрудников ресторана сети KFC в Петербурге. В частности, на видео видно, что двое молодых людей прыгают через стойку, набрасываются на сотрудников и требуют отдать "ведро курицы". По данным СМИ, потасовка в ресторане на Московском проспекте якобы произошла из-за долгого ожидания заказа.
"Мы не уполномочены ничего комментировать. Могу только подтвердить, что да, это произошло у нас", - сказали РИА Новости в ресторане.
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