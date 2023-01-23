https://ria.ru/20230123/pogrom-1846854101.html

В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы

В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы - РИА Новости, 23.01.2023

В Петербурге посетители KFC устроили погром из-за ведра курицы

Потасовка произошла в одном из ресторанов сети KFC в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ресторане. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:28

2023-01-23T16:28

2023-01-23T16:28

происшествия

санкт-петербург

kfc

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Потасовка произошла в одном из ресторанов сети KFC в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ресторане. Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, что посетители набросились на сотрудников ресторана сети KFC в Петербурге. В частности, на видео видно, что двое молодых людей прыгают через стойку, набрасываются на сотрудников и требуют отдать "ведро курицы". По данным СМИ, потасовка в ресторане на Московском проспекте якобы произошла из-за долгого ожидания заказа. "Мы не уполномочены ничего комментировать. Могу только подтвердить, что да, это произошло у нас", - сказали РИА Новости в ресторане.

https://ria.ru/20221116/strelba-1831884607.html

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происшествия, санкт-петербург, kfc