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На Белорусском вокзале в Москве открыли новый вагон "Поезда Победы" - РИА Новости, 23.01.2023
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На Белорусском вокзале в Москве открыли новый вагон "Поезда Победы"
На Белорусском вокзале в Москве открыли новый вагон "Поезда Победы" - РИА Новости, 23.01.2023
На Белорусском вокзале в Москве открыли новый вагон "Поезда Победы"
Новый вагон "Поезда Победы" открыли в Москве на Белорусском вокзале, в нем воссоздали Нюрнбергский, Хабаровский и Токийский трибуналы над нацистами и их... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:13
2023-01-23T17:13
технологии
россия
москва
великая отечественная война (1941-1945)
нюрнбергский процесс
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый вагон "Поезда Победы" открыли в Москве на Белорусском вокзале, в нем воссоздали Нюрнбергский, Хабаровский и Токийский трибуналы над нацистами и их союзниками, передает корреспондент РИА Новости. Так, в новом вагоне "Поезда Победы" воссоздали то, как японские каратели из отряда 731 проводили эксперименты над людьми, в том числе детьми, испытывая бактериологическое оружие. Во второй части с использованием скульптурных фигур воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса. "Поезд победы" позволяет нам сохранить эту память, сохранить преемственность поколений для того, чтобы зло, которое сейчас существует на территории Украины, было наказано, как были наказаны преступники в ходе Нюрнбергского и Хабаровского процессов", - сказал журналистам руководитель управления воспитательной работы СК РФ Герой России Сергей Петров. Увидеть "Поезд Победы", который теперь состоит из 10 вагонов, москвичи и гости столицы смогут до 27 января включительно. Масштабный историко-просветительский проект "Поезд Победы" — первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях 1941-1945 годов, размещенная в движущемся поезде. Стартовал он в октябре 2020 года с Белорусского вокзала, с тех пор выставку-музей посетили более миллиона жителей России и Белоруссии. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечивают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптурные фигуры, которые создавались по сохранившимся фотографиям из военных альбомов.
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технологии, россия, москва, великая отечественная война (1941-1945), нюрнбергский процесс
Технологии, Россия, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Нюрнбергский процесс
17:13 23.01.2023
 
На Белорусском вокзале в Москве открыли новый вагон "Поезда Победы"

Новый вагон "Поезда Победы" посвятили Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкТабло о прибытии иммерсивного историко-просветительского музея "Поезд Победы" у Белорусского вокзала
Табло о прибытии иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы у Белорусского вокзала - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Табло о прибытии иммерсивного историко-просветительского музея "Поезд Победы" у Белорусского вокзала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый вагон "Поезда Победы" открыли в Москве на Белорусском вокзале, в нем воссоздали Нюрнбергский, Хабаровский и Токийский трибуналы над нацистами и их союзниками, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в новом вагоне "Поезда Победы" воссоздали то, как японские каратели из отряда 731 проводили эксперименты над людьми, в том числе детьми, испытывая бактериологическое оружие. Во второй части с использованием скульптурных фигур воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.
"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Новый вагон в составе "Поезда Победы" презентовали на Белорусском вокзале в Москве.

Посетительница на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
1 из 10

Новый вагон в составе "Поезда Победы" презентовали на Белорусском вокзале в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции "Поезда Победы".

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
2 из 10

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции "Поезда Победы".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Экспозиция посвящена военным трибуналам над нацистами и их союзниками.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
3 из 10

Экспозиция посвящена военным трибуналам над нацистами и их союзниками.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Первая часть нового вагона отсылает к теме разработки японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментов над людьми.

Посетители на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
4 из 10

Первая часть нового вагона отсылает к теме разработки японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментов над людьми.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Во второй части воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
5 из 10

Во второй части воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

"Поезд Победы" — своеобразная машина времени, которая погружает посетителей в героическую эпоху и проводит по дорогам войны.

Табло о прибытии иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы у Белорусского вокзала
6 из 10

"Поезд Победы" — своеобразная машина времени, которая погружает посетителей в героическую эпоху и проводит по дорогам войны.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.

Посетители на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
7 из 10

Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптуры, созданные по фотографиям из военных альбомов.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
8 из 10

В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптуры, созданные по фотографиям из военных альбомов.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Максимальный эффект присутствия создают полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Посетительница на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
9 из 10

Максимальный эффект присутствия создают полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Увидеть "Поезд Победы" москвичи и гости города могут до 27 января включительно.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
10 из 10

Увидеть "Поезд Победы" москвичи и гости города могут до 27 января включительно.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 10

Новый вагон в составе "Поезда Победы" презентовали на Белорусском вокзале в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции "Поезда Победы".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Экспозиция посвящена военным трибуналам над нацистами и их союзниками.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Первая часть нового вагона отсылает к теме разработки японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментов над людьми.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 10

Во второй части воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Поезд Победы" — своеобразная машина времени, которая погружает посетителей в героическую эпоху и проводит по дорогам войны.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 10

Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
8 из 10

В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптуры, созданные по фотографиям из военных альбомов.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
9 из 10

Максимальный эффект присутствия создают полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Увидеть "Поезд Победы" москвичи и гости города могут до 27 января включительно.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
"Поезд победы" позволяет нам сохранить эту память, сохранить преемственность поколений для того, чтобы зло, которое сейчас существует на территории Украины, было наказано, как были наказаны преступники в ходе Нюрнбергского и Хабаровского процессов", - сказал журналистам руководитель управления воспитательной работы СК РФ Герой России Сергей Петров. Увидеть "Поезд Победы", который теперь состоит из 10 вагонов, москвичи и гости столицы смогут до 27 января включительно.
Масштабный историко-просветительский проект "Поезд Победы" — первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях 1941-1945 годов, размещенная в движущемся поезде. Стартовал он в октябре 2020 года с Белорусского вокзала, с тех пор выставку-музей посетили более миллиона жителей России и Белоруссии.
Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечивают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптурные фигуры, которые создавались по сохранившимся фотографиям из военных альбомов.
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