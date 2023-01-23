"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале
Новый вагон в составе "Поезда Победы" презентовали на Белорусском вокзале в Москве.
Новый вагон в составе "Поезда Победы" презентовали на Белорусском вокзале в Москве.
Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции "Поезда Победы".
Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции "Поезда Победы".
Экспозиция посвящена военным трибуналам над нацистами и их союзниками.
Экспозиция посвящена военным трибуналам над нацистами и их союзниками.
Первая часть нового вагона отсылает к теме разработки японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментов над людьми.
Первая часть нового вагона отсылает к теме разработки японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментов над людьми.
Во второй части воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.
Во второй части воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.
"Поезд Победы" — своеобразная машина времени, которая погружает посетителей в героическую эпоху и проводит по дорогам войны.
"Поезд Победы" — своеобразная машина времени, которая погружает посетителей в героическую эпоху и проводит по дорогам войны.
Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.
Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.
В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптуры, созданные по фотографиям из военных альбомов.
В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптуры, созданные по фотографиям из военных альбомов.
Максимальный эффект присутствия создают полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.
Максимальный эффект присутствия создают полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.
Увидеть "Поезд Победы" москвичи и гости города могут до 27 января включительно.
Увидеть "Поезд Победы" москвичи и гости города могут до 27 января включительно.