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"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале - РИА Новости, 23.01.2023
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"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале
"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале - РИА Новости, 23.01.2023
"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале
"Поезд Победы" — иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны — пополнился еще одним вагоном с уникальными экспонатами. Передвижной музей — в... РИА Новости, 23.01.2023
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москва
великая отечественная война (1941-1945)
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"Поезд Победы" — иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны — пополнился еще одним вагоном с уникальными экспонатами. Передвижной музей — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, великая отечественная война (1941-1945), история
Фото, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), история
17:08 23.01.2023 (обновлено: 18:46 23.01.2023)
 

"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале

Читать ria.ru в
"Поезд Победы" — иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны — пополнился еще одним вагоном с уникальными экспонатами. Передвижной музей — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Новый вагон в составе "Поезда Победы" презентовали на Белорусском вокзале в Москве.

Посетительница на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
1 из 10

Новый вагон в составе "Поезда Победы" презентовали на Белорусском вокзале в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции "Поезда Победы".

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
2 из 10

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский выступает на открытии обновленной экспозиции "Поезда Победы".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Экспозиция посвящена военным трибуналам над нацистами и их союзниками.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
3 из 10

Экспозиция посвящена военным трибуналам над нацистами и их союзниками.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Первая часть нового вагона отсылает к теме разработки японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментов над людьми.

Посетители на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
4 из 10

Первая часть нового вагона отсылает к теме разработки японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментов над людьми.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Во второй части воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
5 из 10

Во второй части воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

"Поезд Победы" — своеобразная машина времени, которая погружает посетителей в героическую эпоху и проводит по дорогам войны.

Табло о прибытии иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы у Белорусского вокзала
6 из 10

"Поезд Победы" — своеобразная машина времени, которая погружает посетителей в героическую эпоху и проводит по дорогам войны.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.

Посетители на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
7 из 10

Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптуры, созданные по фотографиям из военных альбомов.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
8 из 10

В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптуры, созданные по фотографиям из военных альбомов.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Максимальный эффект присутствия создают полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Посетительница на обновленной экспозиции иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
9 из 10

Максимальный эффект присутствия создают полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Увидеть "Поезд Победы" москвичи и гости города могут до 27 января включительно.

Обновленная экспозиция иммерсивного историко-просветительского музея Поезд Победы на Белорусском вокзале
10 из 10

Увидеть "Поезд Победы" москвичи и гости города могут до 27 января включительно.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
 
ФотоМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)история
 
 
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