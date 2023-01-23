https://ria.ru/20230123/poezd-1846817249.html

"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале

"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале - РИА Новости, 23.01.2023

"Поезд Победы" — машина времени на Белорусском вокзале

"Поезд Победы" — иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны — пополнился еще одним вагоном с уникальными экспонатами. Передвижной музей — в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:08

2023-01-23T17:08

2023-01-23T18:46

фото

москва

великая отечественная война (1941-1945)

история

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"Поезд Победы" — иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны — пополнился еще одним вагоном с уникальными экспонатами. Передвижной музей — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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