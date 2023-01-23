https://ria.ru/20230123/podderzhka-1846940247.html

В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции

В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции - РИА Новости, 23.01.2023

В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции

Фракция "Справедлива Россия - За правду" подготовила два законопроекта, которые касаются патентной защиты на лекарства и направлены на помощь отечественному... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:13

2023-01-23T22:13

2023-01-23T22:13

федот тумусов

госдума рф

справедливая россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фракция "Справедлива Россия - За правду" подготовила два законопроекта, которые касаются патентной защиты на лекарства и направлены на помощь отечественному производителю, сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП). По словам депутата, первый законопроект обеспечит разрешение на начало подготовки к выпуску, продаже лекарств еще до окончания патентной защиты. "Сейчас продавать дженерики реально можно только через 4–5 лет после окончания патентной защиты", - добавил он. Как отметил парламентарий, второй законопроект запретит зарубежным фармакологическим компаниям пользоваться возможностью занимать на рынке привилегированное положение за счет заключения контрактов на поставку лекарств, на которые истекает срок действия патента. "Второй законопроект может дать эффект не менее 2,5 млрд рублей в год", - заключил Тумусов.

https://ria.ru/20221224/proizvodstvo-1841064778.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

федот тумусов, госдума рф, справедливая россия