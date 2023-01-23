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В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции
В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции - РИА Новости, 23.01.2023
В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции
Фракция "Справедлива Россия - За правду" подготовила два законопроекта, которые касаются патентной защиты на лекарства и направлены на помощь отечественному... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:13
2023-01-23T22:13
2023-01-23T22:13
федот тумусов
госдума рф
справедливая россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фракция "Справедлива Россия - За правду" подготовила два законопроекта, которые касаются патентной защиты на лекарства и направлены на помощь отечественному производителю, сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП). По словам депутата, первый законопроект обеспечит разрешение на начало подготовки к выпуску, продаже лекарств еще до окончания патентной защиты. "Сейчас продавать дженерики реально можно только через 4–5 лет после окончания патентной защиты", - добавил он. Как отметил парламентарий, второй законопроект запретит зарубежным фармакологическим компаниям пользоваться возможностью занимать на рынке привилегированное положение за счет заключения контрактов на поставку лекарств, на которые истекает срок действия патента. "Второй законопроект может дать эффект не менее 2,5 млрд рублей в год", - заключил Тумусов.
https://ria.ru/20221224/proizvodstvo-1841064778.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федот тумусов, госдума рф, справедливая россия
Федот Тумусов, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции
Депутат Тумусов предложил правительству оказать поддержку отечественным фарм-компаниям
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Фракция "Справедлива Россия - За правду" подготовила два законопроекта, которые касаются патентной защиты на лекарства и направлены на помощь отечественному производителю, сообщил депутат
Госдумы Федот Тумусов (СРЗП).
"Предложил нашему правительству сосредоточиться на поддержке отечественных производителей лекарств, для чего необходимы изменения в законодательстве. Наша фракция "Справедливая Россия" подготовила два законопроекта и отправила их на согласование в правительство", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам депутата, первый законопроект обеспечит разрешение на начало подготовки к выпуску, продаже лекарств еще до окончания патентной защиты.
"Сейчас продавать дженерики реально можно только через 4–5 лет после окончания патентной защиты", - добавил он.
Как отметил парламентарий, второй законопроект запретит зарубежным фармакологическим компаниям пользоваться возможностью занимать на рынке привилегированное положение за счет заключения контрактов на поставку лекарств, на которые истекает срок действия патента.
"Второй законопроект может дать эффект не менее 2,5 млрд рублей в год", - заключил Тумусов.