https://ria.ru/20230123/pentagon-1846925405.html
В Пентагоне признали большие потери украинских войск
В Пентагоне признали большие потери украинских войск - РИА Новости, 23.01.2023
В Пентагоне признали большие потери украинских войск
Пентагон признал, что украинские войска несут большие потери в боях с Вооруженными силами России. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:28
2023-01-23T20:28
2023-01-23T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
министерство обороны сша
урсула фон дер ляйен
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Пентагон признал, что украинские войска несут большие потери в боях с Вооруженными силами России.По его словам, США и их союзникам сейчас нельзя ослаблять помощь Киеву в оборонной сфере.На прошлой неделе журнал Der Spiegel ознакомился с докладом Федеральной разведывательной службы Германии (BND), согласно которому ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, в соответствии с которыми в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это неточностью и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, Урсула фон дер Ляйен, Вооруженные силы Украины, Федеральная разведывательная служба Германии
20:28 23.01.2023 (обновлено: 23:43 23.01.2023)
В Пентагоне признали большие потери украинских войск
Пентагон признал большие военные потери ВСУ в боях с российскими войсками