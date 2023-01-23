https://ria.ru/20230123/pentagon-1846925405.html

В Пентагоне признали большие потери украинских войск

В Пентагоне признали большие потери украинских войск - РИА Новости, 23.01.2023

В Пентагоне признали большие потери украинских войск

Пентагон признал, что украинские войска несут большие потери в боях с Вооруженными силами России. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:28

2023-01-23T20:28

2023-01-23T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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сша

россия

министерство обороны сша

урсула фон дер ляйен

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Пентагон признал, что украинские войска несут большие потери в боях с Вооруженными силами России.По его словам, США и их союзникам сейчас нельзя ослаблять помощь Киеву в оборонной сфере.На прошлой неделе журнал Der Spiegel ознакомился с докладом Федеральной разведывательной службы Германии (BND), согласно которому ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, в соответствии с которыми в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это неточностью и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html

https://ria.ru/20230123/slabost-1846913694.html

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