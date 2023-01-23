https://ria.ru/20230123/nazarbaev-1846887850.html

Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце

Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце - РИА Новости, 23.01.2023

Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:59

2023-01-23T17:59

2023-01-23T18:05

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нурсултан назарбаев

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АСТАНА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы республики.Пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай 20 января сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни экс-президента нет. Известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, под руководством которого проводилась операция, в тот же день заявил журналистам, что она была плановой. Тогда же он сказал, что экс-президент чувствует себя хорошо и будет выписан в ближайшее время."Пациента выписали", - сказал источник, не приведя подробностей.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20230120/operatsiya-1846212654.html

астана

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

астана, в мире, нурсултан назарбаев, казахстан