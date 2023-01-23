https://ria.ru/20230123/nazarbaev-1846887850.html
Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце - РИА Новости, 23.01.2023
Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:59
2023-01-23T17:59
2023-01-23T18:05
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нурсултан назарбаев
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АСТАНА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы республики.Пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай 20 января сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни экс-президента нет. Известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, под руководством которого проводилась операция, в тот же день заявил журналистам, что она была плановой. Тогда же он сказал, что экс-президент чувствует себя хорошо и будет выписан в ближайшее время."Пациента выписали", - сказал источник, не приведя подробностей.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20230120/operatsiya-1846212654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, в мире, нурсултан назарбаев, казахстан
Астана, В мире, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
17:59 23.01.2023 (обновлено: 18:05 23.01.2023)
Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Экс-президента Казахстана Назарбаева выписали из кардиоцентра после операции
АСТАНА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы республики.
Пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай 20 января сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни экс-президента нет. Известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, под руководством которого проводилась операция, в тот же день заявил журналистам, что она была плановой. Тогда же он сказал, что экс-президент чувствует себя хорошо и будет выписан в ближайшее время.
"Пациента выписали", - сказал источник, не приведя подробностей.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев
.