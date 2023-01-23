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Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце - РИА Новости, 23.01.2023
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Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце - РИА Новости, 23.01.2023
Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:59
2023-01-23T18:05
астана
в мире
нурсултан назарбаев
казахстан
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АСТАНА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы республики.Пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай 20 января сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни экс-президента нет. Известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, под руководством которого проводилась операция, в тот же день заявил журналистам, что она была плановой. Тогда же он сказал, что экс-президент чувствует себя хорошо и будет выписан в ближайшее время."Пациента выписали", - сказал источник, не приведя подробностей.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
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астана, в мире, нурсултан назарбаев, казахстан
Астана, В мире, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
17:59 23.01.2023 (обновлено: 18:05 23.01.2023)
 
Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце

Экс-президента Казахстана Назарбаева выписали из кардиоцентра после операции

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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АСТАНА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы республики.
Пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай 20 января сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни экс-президента нет. Известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, под руководством которого проводилась операция, в тот же день заявил журналистам, что она была плановой. Тогда же он сказал, что экс-президент чувствует себя хорошо и будет выписан в ближайшее время.
"Пациента выписали", - сказал источник, не приведя подробностей.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:17
Врач рассказал подробности об операции Назарбаева
 
АстанаВ миреНурсултан НазарбаевКазахстан
 
 
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