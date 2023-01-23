https://ria.ru/20230123/naynik-1846804772.html
Супруг экс-солистки "ВИА Гры" сбежал от семьи за границу
Супруг экс-солистки "ВИА Гры" сбежал от семьи за границу - РИА Новости, 23.01.2023
Супруг экс-солистки "ВИА Гры" сбежал от семьи за границу
Экс-солистка группы "Виа Гра" Татьяна Найник пожаловалась на супруга, сына Маргариты Тереховой Александра. По ее словам, режиссер бросил семью ради карьеры за... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:08
2023-01-23T16:08
2023-01-23T16:08
шоубиз
виа гра
маргарита терехова
семья
отношения
знаменитости
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Виа Гра" Татьяна Найник пожаловалась на супруга, сына Маргариты Тереховой Александра. По ее словам, режиссер бросил семью ради карьеры за границей.Кроме того, она призналась, что их отношения с мужем испортились. Также она заявила, что супруг перестал оказывать материальную помощь семье. Помимо этого, она призналась, что Маргарите Тереховой помогает только старшая дочь. По словам артистки, она регулярно навещала звездную свекровь вместе с дочерью Верой. Однако она сообщила, что пока не думала о разводе. Найник вышла замуж в 2015 году. Вскоре у супругов родилась дочь Вера. Ранее сын Тереховой поделился подробностями здоровья тяжелобольной матери. Он признался, что артистка страдает от болезни Альцгеймера и практически не выходит на улицу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виа гра, маргарита терехова, семья, отношения, знаменитости
Шоубиз, ВИА Гра, Маргарита Терехова, Семья, отношения, Знаменитости
Супруг экс-солистки "ВИА Гры" сбежал от семьи за границу
Супруг экс-солистки "Виа Гры" Татьяны Найник сбежал от семьи за границу
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Виа Гра" Татьяна Найник пожаловалась на супруга, сына Маргариты Тереховой Александра. По ее словам, режиссер бросил семью ради карьеры за границей.
"Уехал в Европу. Он не находил здесь выхлопа, и его это злило. Меня практически поставили перед фактом. Он сам все решил и не предложил вместе поехать. Я эмоциональный человек, срывалась на него. Была против. Я говорю: "Никому мы там не нужны. Ты разорвешь связь с ребенком". Дочь очень страдает", – поделилась певица в эфире "Звезды сошлись".
Кроме того, она призналась, что их отношения с мужем испортились.
"У нас холодные отношения. Но с ребенком у него отношения прекрасные", – добавила артистка.
Также она заявила, что супруг перестал оказывать материальную помощь семье.
"Он звонит очень редко. Присылал деньги на дочь первые два месяца. Теперь он жилье снимает. Присылал копейки", – сообщила исполнительница.
Помимо этого, она призналась, что Маргарите Тереховой помогает только старшая дочь.
"Аня помогает матери. Дай бог всем таких дочерей. Сын сам по себе всегда", – пожаловалась Найник.
По словам артистки, она регулярно навещала звездную свекровь вместе с дочерью Верой.
"Маргарита Терехова чувствует себя стабильно. Вера проводит время с ней. Иногда нам удается снять, как Вера читает бабушке стихи и задаривает ее мягкими игрушками. Она любит проводить время с бабушкой", – заключила певица.
Однако она сообщила, что пока не думала о разводе.
Найник вышла замуж в 2015 году. Вскоре у супругов родилась дочь Вера.
Ранее сын Тереховой поделился
подробностями здоровья тяжелобольной матери. Он признался, что артистка страдает от болезни Альцгеймера и практически не выходит на улицу.