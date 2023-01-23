https://ria.ru/20230123/naynik-1846804772.html

Супруг экс-солистки "ВИА Гры" сбежал от семьи за границу

Супруг экс-солистки "ВИА Гры" сбежал от семьи за границу - РИА Новости, 23.01.2023

Супруг экс-солистки "ВИА Гры" сбежал от семьи за границу

Экс-солистка группы "Виа Гра" Татьяна Найник пожаловалась на супруга, сына Маргариты Тереховой Александра. По ее словам, режиссер бросил семью ради карьеры за... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:08

2023-01-23T16:08

2023-01-23T16:08

шоубиз

виа гра

маргарита терехова

семья

отношения

знаменитости

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Виа Гра" Татьяна Найник пожаловалась на супруга, сына Маргариты Тереховой Александра. По ее словам, режиссер бросил семью ради карьеры за границей.Кроме того, она призналась, что их отношения с мужем испортились. Также она заявила, что супруг перестал оказывать материальную помощь семье. Помимо этого, она призналась, что Маргарите Тереховой помогает только старшая дочь. По словам артистки, она регулярно навещала звездную свекровь вместе с дочерью Верой. Однако она сообщила, что пока не думала о разводе. Найник вышла замуж в 2015 году. Вскоре у супругов родилась дочь Вера. Ранее сын Тереховой поделился подробностями здоровья тяжелобольной матери. Он признался, что артистка страдает от болезни Альцгеймера и практически не выходит на улицу.

https://ria.ru/20230111/saltykov-1844077198.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виа гра, маргарита терехова, семья, отношения, знаменитости