https://ria.ru/20230123/nato-1846950552.html
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией - РИА Новости, 23.01.2023
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией
США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:40
2023-01-23T23:40
2023-01-23T23:40
в мире
карин жан-пьер
швеция
турция
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html
швеция
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, швеция, турция, сша, нато
В мире, Карин Жан-Пьер, Швеция, Турция, США, НАТО
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией вокруг сожжения Корана
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы продолжаем ожидать, что НАТО примет Швецию и Финляндию", - сказала Жан-Пьер на брифинге на просьбу прокомментировать конфликт вокруг акции в Швеции.
Она добавила, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.