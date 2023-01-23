https://ria.ru/20230123/nato-1846950552.html

США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией - РИА Новости, 23.01.2023

США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:40

2023-01-23T23:40

2023-01-23T23:40

в мире

карин жан-пьер

швеция

турция

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.

https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html

швеция

турция

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, карин жан-пьер, швеция, турция, сша, нато