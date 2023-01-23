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США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией - РИА Новости, 23.01.2023
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США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией - РИА Новости, 23.01.2023
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией
США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:40
2023-01-23T23:40
в мире
карин жан-пьер
швеция
турция
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html
швеция
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в мире, карин жан-пьер, швеция, турция, сша, нато
В мире, Карин Жан-Пьер, Швеция, Турция, США, НАТО
23:40 23.01.2023
 
США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией вокруг сожжения Корана

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США ждут, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции по сожжению Корана, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы продолжаем ожидать, что НАТО примет Швецию и Финляндию", - сказала Жан-Пьер на брифинге на просьбу прокомментировать конфликт вокруг акции в Швеции.
Она добавила, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Коран - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 23:14
Радикал Палудан пригрозил сжечь Коран у российского посольства
 
В миреКарин Жан-ПьерШвецияТурцияСШАНАТО
 
 
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