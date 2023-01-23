https://ria.ru/20230123/nato-1846910352.html

Эрдоган призвал Швецию не ждать благосклонности Турции по вступлению в НАТО

Эрдоган призвал Швецию не ждать благосклонности Турции по вступлению в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023

Эрдоган призвал Швецию не ждать благосклонности Турции по вступлению в НАТО

Швеции после антитурецких и антиисламских акций в Стокгольме не стоит ожидать поддержки Турции в вопросе вступления в НАТО, заявил президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:17

2023-01-23T19:17

2023-01-23T22:17

в мире

швеция

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

хулуси акар

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СТАМБУЛ, 23 янв — РИА Новости. Швеции после антитурецких и антиисламских акций в Стокгольме не стоит ожидать поддержки Турции в вопросе вступления в НАТО, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства."Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки", — сказал глава государства.По мнению Эрдогана, те, "кто творят такую ересь", и те, кто допускают проведение таких акций, должны ответить за свои действия.В прошлую пятницу портал Nordic News сообщил, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Она состоялась в субботу в 16:00 мск.В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций. В дипломатическом ведомстве также отметили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. После этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил об отмене визита его шведского коллеги Пола Йонсона в страну 27 января, поскольку "в нем уже нет смысла".Две недели назад Анкара также отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена. Это произошло после того, как сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана(РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес Тайипа Эрдогана. Главная прокуратура Анкары возбудила по этому поводу уголовное дело.Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РПК и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.

https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846856093.html

https://ria.ru/20230123/nato-1846784847.html

https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html

швеция

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в мире, швеция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, хулуси акар