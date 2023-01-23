10:36 23.01.2023 (обновлено: 10:45 24.01.2023)
В музее "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТоржественное открытие павильона трехмерной панорамы "Прорыв" на территории Кировского музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда"
Торжественное открытие павильона трехмерной панорамы "Прорыв" на территории Кировского музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон, где разместится экспозиция о работе поисковых отрядов, сообщил зампредправительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время межрегионального телемарафона "Блокадное братство. Наше время".
По его словам, музей "Прорыв блокады Ленинграда" был создан в 2017 году по поручению президента России.
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"Мы многое делаем для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня мы уже вспоминали о 80-летии со дня прорыва блокады Ленинграда, которое мы отметили здесь, на территории музея-заповедника. К концу прошлого года мы создали объединенный музей, посвященный Ленинградской битве. В него вошли музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда", музей "Кобона: Дорога жизни", музей "Невский пятачок, "Дом авиаторов" и музей "Штаб автомобилистов Дороги жизни". У нас существует Интернациональная аллея Памяти и Славы на Невском пятачке, где многие регионы России и бывшие союзные республики установили свои стелы. Там же, на Невском пятачке, мы ежегодно проводим акцию "Вахта памяти". Для нас важно, что сегодня у нас реализуется много совместных с поисковиками проектов. Сейчас проектируется новый павильон музея "Прорыв блокады Ленинграда", где будет рассказана история поискового движения. Уверен, что сегодняшний телемарафон послужит общему делу сохранения памяти", - сказал Цой.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, участниками телемарафона стали представители музейного, научного, поискового сообщества Санкт-Петербурга, Алтайского края, Ленинградской, Кировской, Костромской, Новгородской областей, Республик Татарстан, Тыва и Казахстана, а также молодежь Ленинградской области.