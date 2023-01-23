https://ria.ru/20230123/muzey-1847000259.html

В музее "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон

В музее "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон - РИА Новости, 24.01.2023

В музее "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон

В музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон, где разместится экспозиция о работе поисковых отрядов, сообщил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-23T10:36

2023-01-23T10:36

2023-01-24T10:45

ленинградская область

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон, где разместится экспозиция о работе поисковых отрядов, сообщил зампредправительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время межрегионального телемарафона "Блокадное братство. Наше время".По его словам, музей "Прорыв блокады Ленинграда" был создан в 2017 году по поручению президента России."Мы многое делаем для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня мы уже вспоминали о 80-летии со дня прорыва блокады Ленинграда, которое мы отметили здесь, на территории музея-заповедника. К концу прошлого года мы создали объединенный музей, посвященный Ленинградской битве. В него вошли музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда", музей "Кобона: Дорога жизни", музей "Невский пятачок, "Дом авиаторов" и музей "Штаб автомобилистов Дороги жизни". У нас существует Интернациональная аллея Памяти и Славы на Невском пятачке, где многие регионы России и бывшие союзные республики установили свои стелы. Там же, на Невском пятачке, мы ежегодно проводим акцию "Вахта памяти". Для нас важно, что сегодня у нас реализуется много совместных с поисковиками проектов. Сейчас проектируется новый павильон музея "Прорыв блокады Ленинграда", где будет рассказана история поискового движения. Уверен, что сегодняшний телемарафон послужит общему делу сохранения памяти", - сказал Цой.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, участниками телемарафона стали представители музейного, научного, поискового сообщества Санкт-Петербурга, Алтайского края, Ленинградской, Кировской, Костромской, Новгородской областей, Республик Татарстан, Тыва и Казахстана, а также молодежь Ленинградской области.

https://ria.ru/20230118/pamyat-1845752960.html

ленинград

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

блокада ленинграда (1941-1944), ленинград