https://ria.ru/20230123/mgimo-1846672001.html

МГИМО в 2022 году привлек самых успешных выпускников России

МГИМО в 2022 году привлек самых успешных выпускников России - РИА Новости, 23.01.2023

МГИМО в 2022 году привлек самых успешных выпускников России

МГИМО в 2022 году привлек на обучение самых успешных выпускников страны, несмотря на небольшое количество укрупненных направлений подготовки, все поступившие на РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T02:19

2023-01-23T02:19

2023-01-23T02:19

общество

россия

москва

мгимо

ярослав кузьминов

дмитрий чернышенко

нижний новгород

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МГИМО в 2022 году привлек на обучение самых успешных выпускников страны, несмотря на небольшое количество укрупненных направлений подготовки, все поступившие на них студенты набрали на ЕГЭ 90 баллов и больше, следует из результатов ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы в 2022 году, который проводит ВШЭ при поддержке Минобрнауки России. "Абсолютный лидер по привлечению наиболее успешных студентов на все имеющиеся направления подготовки в 2022 г. – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). При относительно небольшом количестве укрупненных направлений подготовки (9) абсолютно все из них привлекли лучших абитуриентов с баллами ЕГЭ 90+", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего 20 российских вузов привлекли на большую часть своих образовательных программ самых успешных выпускников страны, из 14 вузов-лидеров с приемом выпускников, набравших более 80 баллов на ЕГЭ, три вуза находятся в Санкт-Петербурге и один в Нижнем Новгороде (кампус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", г. Нижний Новгород). В ВШЭ добавили, что самый высокий результат по качеству приема показал Университет Иннополис (Татарстан), там зачислили на бюджет 52 студента со средним баллом на ЕГЭ 99 и выше, также, в этом вузе самая высокая доля зачисленных без экзаменов — 86,5%. Добавляется, что средний балл студентов "платников" первого курса Физтеха превышает 90 баллов, МГИМО, НИУ ВШЭ в Москве и в Санкт-Петербурге — 80 баллов - это соответствует среднему баллу бюджетного приема в таких сильных вузах, как Финансовый университет, МИСиС, РЭУ им. Плеханова, РУДН, Бауманка, питерский Политех и РГГУ, а поступившие на платное обучение в МИСиС, Бауманку, Плехановку (набрали 70 и более баллов) могли бы поступить на бюджет в МИЭТ, Московский политех и УрФУ. В целом, топ-25 вузов-лидеров по качеству бюджетного приема (с набором более 300 человек) остается стабильным по составу с незначительной тенденцией к снижению среднего балла ЕГЭ, у 17 из 25 вузов — лидеров по качеству бюджетного приема средний балл упал, четыре вуза точно повторили прошлогодний результат (средний балл не изменился), еще четыре вуза несколько улучшили качество приема (но рост очень скромный — от 0,2 до 1,7 балла), отметили в ВШЭ. Кроме того, в 2022 году доступность высшего образования сохранилась на традиционно высоком уровне, разработчики мониторинга отметили серьезный прирост бюджетных мест в бакалавриате и специалитете - в 2020 году он составил 11,5 тысячи, в 2021-м — еще 34 тысячи, в 2022 году общее число бюджетных мест осталось примерно на том же уровне, таким образом, общее количество бюджетных мест на первом уровне высшего образования составило 363 тысячи. "Правительство по поручению Президента России ежегодно увеличивает контрольные цифры приема, около 75% из них распределяется по регионам. <...> В ближайшие годы запланировано мощное развитие образовательной инфраструктуры в субъектах, связанное со строительством кампусов мирового уровня. Мы уже видим, что ведущие региональные университеты привлекают также талантливых абитуриентов страны. А это значит, что качество образования в России непрерывно растет", - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что традиционно сильных абитуриентов привлекают крупнейшие вузы с приемом больше 4,5 тысячи человек - это НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и ряд других, а среди небольших высших учебных заведений безусловным чемпионом по качеству зачисленных студентов является Университет Иннополис. В ВШЭ пояснили, что мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования, в 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных вузов. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств в мониторинг не включались. Ключевым показателем МКП является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).

https://ria.ru/20230123/falkov-1846669836.html

https://na.ria.ru/20221122/mgimo-1833307191.html

https://ria.ru/20221229/obrazovanie-1842269781.html

https://ria.ru/20230122/putin-1846596568.html

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