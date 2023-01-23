https://ria.ru/20230123/makron-1846925534.html

Эксперт: Макрон выбрал неудачное время для увеличения оборонного бюджета

Эксперт: Макрон выбрал неудачное время для увеличения оборонного бюджета - РИА Новости, 23.01.2023

Эксперт: Макрон выбрал неудачное время для увеличения оборонного бюджета

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал неудачное время для увеличения оборонного бюджета, у него нет геополитического видения, считает лидер французской... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:29

2023-01-23T20:29

2023-01-23T20:29

эммануэль макрон

ангела меркель

урсула фон дер ляйен

франция

германия

сша

нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал неудачное время для увеличения оборонного бюджета, у него нет геополитического видения, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах. Размер военного бюджета в 2030 году будет вдвое превосходить цифры 2017 года. "Он (Макрон) объявил об увеличении оборонного бюджета в самое неподходящее время: за день до этого более миллиона французов вышли на улицы на демонстрацию против пенсионной реформы, которая вынудит их работать дольше… На следующий день после демонстрации Макрон объявляет о колоссальных государственных расходах! Это провокация. Более серьезное событие произошло в июле 2017 года, через месяц после избрания Макрон значительно сократил бюджет вооруженных сил и в ответ на протест начальника генштаба генерала де Вилье просто уволил его. А теперь тот же Макрон удваивает оборонный бюджет. Он плывет по течению и не имеет геополитического видения", - заявил Асселино РИА Новости. По мнению эксперта, преемник Макрона, который придет на пост президента в мае 2027 году, может отменить его план по увеличению оборонного бюджета Франции. Более того, оборонные расходы будут финансироваться за счет заимствований, которые придется выплачивать будущим поколениям, пояснил Асселино. При этом эксперт добавил, что увеличение оборонного бюджета позволит больше инвестировать в оборонные компании Франции и их научно-исследовательскую деятельность, поэтому если бы Макрон решил потратить эти средства на вооружение Украины для "затягивания войны на истощение", это было бы "возмутительно". Асселино также подчеркнул, что многие французские компании производят вооружение в других странах: как, например, производитель самолетов Latécoère это делает в Марокко - в долларовой зоне. "Очевидно, что украинский кризис используется военно-промышленным комплексом и структурой НАТО для увеличения своей силы и влияния. Франция заинтересована в выходе из НАТО, за что я выступаю уже долгое время, чтобы обеспечить нашу стратегическую независимость, как это делал де Голль. НАТО принадлежит США, а Германия является представителем США в этой организации. Германия всегда покупает американское (вооружение), никогда не покупает французское, и франко-германский тандем никогда не был реальностью. Только Франция говорит об этом. Немцы никогда не упоминают о существовании такого тандема… Франко-германская дружба стала просто фикцией", - заключил эксперт. По его словам, вместе с Ангелой Меркель Германия начала играть в собственных интересах, "нанося ущерб Франции": "Меркель ввезла более миллиона нелегальных мигрантов, не предупредив своих партнеров", закрыла АЭС в ФРГ, отказалась признать атомную энергетику экологически чистым видом энергии в ЕС, где "ЕК комиссия контролируется немкой Урсулой фон дер Ляйен", а Берлин готовится поставить противоракетный щит вместе с Израилем и США без Франции.

https://ria.ru/20230123/makron-1846734307.html

https://ria.ru/20230119/dialog-1845971503.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

эммануэль макрон, ангела меркель, урсула фон дер ляйен, франция, германия, сша, нато, евросоюз, еврокомиссия