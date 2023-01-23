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В Германии пообещали скорое решение по поставкам танков Leopard на Украину - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/leopard-1846671504.html
В Германии пообещали скорое решение по поставкам танков Leopard на Украину
В Германии пообещали скорое решение по поставкам танков Leopard на Украину - РИА Новости, 23.01.2023
В Германии пообещали скорое решение по поставкам танков Leopard на Украину
Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T02:04
2023-01-23T02:04
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
нато
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину. "Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было", - заявил министр в воскресенье в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, как долго Германия готова его откладывать, рискуя последствиями. Речь о том, добавил Писториус, что необходимо взвесить последствия как положительного, так и отрицательного решения. Ранее Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. В четверг министр дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность. По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации РФ. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. Он подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230123/istoriya-1846670240.html
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в мире, германия, россия, украина, нато, ard, welt, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, НАТО, ARD, Welt, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
02:04 23.01.2023
 
В Германии пообещали скорое решение по поставкам танков Leopard на Украину

Писториус: решение по поставкам танков Leopard на Украину будет принято скоро

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину.
"Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было", - заявил министр в воскресенье в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, как долго Германия готова его откладывать, рискуя последствиями.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
01:42
В США объяснили решение ФРГ по Украине катастрофическим примером из истории
Речь о том, добавил Писториус, что необходимо взвесить последствия как положительного, так и отрицательного решения.
"Это ответственность, которую несёт правительство. Это вопрос безопасности, запрос на то, чтобы не становиться стороной конфликта и одновременно поддержка Украины в одержании победы", - подчеркнул он.
Ранее Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
В четверг министр дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.
По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации РФ. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. Он подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 23:35Специальная военная операция на Украине
СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаНАТОARDWeltСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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