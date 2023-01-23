https://ria.ru/20230123/lavrov-1846743221.html

Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов

Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов - РИА Новости, 23.01.2023

Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметила его популярность у журналистов. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:10

2023-01-23T12:10

2023-01-23T12:24

в мире

россия

юар

сергей лавров

мария захарова

претория

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметила его популярность у журналистов. "Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр. У нас никогда не бывает столько людей в зале", - сказала Пандор, открывая встречу с Лавровым. Российский министр утром в понедельник прибыл в Преторию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, очередное африканское турне Лаврова началось именно с ЮАР.

https://ria.ru/20230121/kritika-1846456307.html

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юар

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, юар, сергей лавров, мария захарова, претория, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)