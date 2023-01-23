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Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов - РИА Новости, 23.01.2023
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Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов
Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов - РИА Новости, 23.01.2023
Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметила его популярность у журналистов. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:10
2023-01-23T12:24
в мире
россия
юар
сергей лавров
мария захарова
претория
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметила его популярность у журналистов. "Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр. У нас никогда не бывает столько людей в зале", - сказала Пандор, открывая встречу с Лавровым. Российский министр утром в понедельник прибыл в Преторию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, очередное африканское турне Лаврова началось именно с ЮАР.
https://ria.ru/20230121/kritika-1846456307.html
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в мире, россия, юар, сергей лавров, мария захарова, претория, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ЮАР, Сергей Лавров, Мария Захарова, Претория, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:10 23.01.2023 (обновлено: 12:24 23.01.2023)
 
Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов

Глава МИД ЮАР Пандор на встрече с Лавровым пошутила про его популярность у журналистов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметила его популярность у журналистов.
"Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр. У нас никогда не бывает столько людей в зале", - сказала Пандор, открывая встречу с Лавровым.
Российский министр утром в понедельник прибыл в Преторию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, очередное африканское турне Лаврова началось именно с ЮАР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 14:07
МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной
 
В миреРоссияЮАРСергей ЛавровМария ЗахароваПреторияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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