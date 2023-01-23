https://ria.ru/20230123/lavrov-1846743221.html
Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов
Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов - РИА Новости, 23.01.2023
Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметила его популярность у журналистов. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:10
2023-01-23T12:10
2023-01-23T12:24
в мире
россия
юар
сергей лавров
мария захарова
претория
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметила его популярность у журналистов. "Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр. У нас никогда не бывает столько людей в зале", - сказала Пандор, открывая встречу с Лавровым. Российский министр утром в понедельник прибыл в Преторию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, очередное африканское турне Лаврова началось именно с ЮАР.
https://ria.ru/20230121/kritika-1846456307.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, сергей лавров, мария захарова, претория, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ЮАР, Сергей Лавров, Мария Захарова, Претория, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:10 23.01.2023 (обновлено: 12:24 23.01.2023)
Глава МИД ЮАР пошутила про популярность Лаврова у журналистов
Глава МИД ЮАР Пандор на встрече с Лавровым пошутила про его популярность у журналистов