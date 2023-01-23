https://ria.ru/20230123/lavrov-1846678602.html

Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Лавров прибыл с визитом в ЮАР - РИА Новости, 23.01.2023

Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в ЮАР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T06:20

2023-01-23T06:20

2023-01-23T06:37

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ПРЕТОРИЯ (ЮАР) , 23 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в ЮАР, передает корреспондент РИА Новости.Самолет министра приземлился рано утромна военно-воздушной базе Waterkloof в пригороде Претории.В республике запланированы встречи министра с главой МИД ЮАР Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафозой. Последний раз Лавров и Пандор встречались в сентябре прошлого года "на полях" Генассамблеи ООН.Расширяя связиВ России подчеркивают, что для Москвы и Претории "характерна близость подходов к формированию мироустройства на принципах многополярности и уважения международного права, обеспечению ведущей роли ООН, урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом".В ЮАР в свою очередь считают, что могут сотрудничать с Россией в области туризма, в финансовом и банковском секторах и призывают российские компании активнее инвестировать в Южную Африку. По словам посла ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, Йоханнесбург также хотел бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, а государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны.Кроме того, в интервью РИА Новости южноафриканский дипломат рассказал, что ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС, в том числе чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях.Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что Южная Африка обсуждает с Россией расширение сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве и обороне."У нас очень хорошие экономические отношения, но, по моему мнению, можно было бы сделать гораздо больше, и это то, что Южная Африка обсуждает с Россией, это касается деятельности в горнодобывающем секторе. В оборонном секторе мы также смотрим, как можем быть связаны. В сельском хозяйстве мы увеличили экспорт, особенно цитрусовых, в Россию, так что я думаю, нам просто нужно посмотреть на возможности расширения торговли, чтобы закрыть некоторые пробелы, хотя наши экономические отношения прочные и долговременные", — отметила она.Председательство в БРИКСВ этом году ЮАР председательствует в БРИКС и не исключено, что повестка намеченного на август саммита станет одной из тем визита Лаврова. По словам Пандор, объединение к концу года планирует принять решение о приеме в организацию новых стран из тех, что проявили к этому интерес. Как рассказал посол Макетука это порядка 13 стран, в том числе Иран, Алжир, Египет, Саудовская Аравия и другие.В рамках председательства в БРИКС, ЮАР заострит внимание стран форума на экономическом развитии Африки во время своего председательства в организации в этом году, заявила Пандор. Кроме того, по ее словам, доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена.Африканские проблемы окажутся в повестке не только встреч БРИКС, но и запланированного в России в этом году второго саммита и экономического форума Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 26-29 июля. По словам Лаврова к этому событию идет подготовка множества документов по перенастройке механизмов взаимодействия Москвы и африканских стран в условиях западных санкций и угроз. По словам министра, между Россией и странами Африки сейчас идет обсуждение и поиск "новых инструментов торгового и инвестиционного сотрудничества, систем логистических цепочек, проведения платежей, идет переход к расчетам в национальных валютах".

https://ria.ru/20230122/iskopaemye-1846577131.html

https://ria.ru/20230122/eksport-1846568831.html

https://ria.ru/20230122/yuar-1846567287.html

https://ria.ru/20230122/yuar-1846535834.html

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в мире, юар, претория, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон