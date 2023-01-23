https://ria.ru/20230123/kuba-1846679502.html
Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу - РИА Новости, 23.01.2023
Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:38
2023-01-23T06:38
2023-01-23T06:38
экономика
виктория абрамченко
дмитрий патрушев
россия
куба
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_0:32:3146:1802_1920x0_80_0_0_774271f7a8b30cbbee60586a1f75f697.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. "Конечно, мы этим занимаемся. Это могут быть гуманитарные поставки продовольствия, финансируемые из резервного фонда, есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие. Последний пример – это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, сохраняются ли у России планы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам.
https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846675091.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_268:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_cafce65afdbafc9665105ed0fe65172c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виктория абрамченко, дмитрий патрушев, россия, куба, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Виктория Абрамченко, Дмитрий Патрушев, Россия, Куба, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Абрамченко: Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу