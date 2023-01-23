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Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу - РИА Новости, 23.01.2023
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Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу - РИА Новости, 23.01.2023
Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:38
2023-01-23T06:38
экономика
виктория абрамченко
дмитрий патрушев
россия
куба
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. "Конечно, мы этим занимаемся. Это могут быть гуманитарные поставки продовольствия, финансируемые из резервного фонда, есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие. Последний пример – это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, сохраняются ли у России планы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам.
https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846675091.html
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экономика, виктория абрамченко, дмитрий патрушев, россия, куба, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Виктория Абрамченко, Дмитрий Патрушев, Россия, Куба, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
06:38 23.01.2023
 
Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

Абрамченко: Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМашина выгружает зерно
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Машина выгружает зерно. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
В конце октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
04:05
Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки
"Конечно, мы этим занимаемся. Это могут быть гуманитарные поставки продовольствия, финансируемые из резервного фонда, есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие. Последний пример – это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, сохраняются ли у России планы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам.
 
ЭкономикаВиктория АбрамченкоДмитрий ПатрушевРоссияКубаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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