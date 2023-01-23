https://ria.ru/20230123/kuba-1846679502.html

Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу - РИА Новости, 23.01.2023

Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T06:38

2023-01-23T06:38

2023-01-23T06:38

экономика

виктория абрамченко

дмитрий патрушев

россия

куба

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_0:32:3146:1802_1920x0_80_0_0_774271f7a8b30cbbee60586a1f75f697.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. "Конечно, мы этим занимаемся. Это могут быть гуманитарные поставки продовольствия, финансируемые из резервного фонда, есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие. Последний пример – это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, сохраняются ли у России планы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам.

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846675091.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, виктория абрамченко, дмитрий патрушев, россия, куба, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)