https://ria.ru/20230123/kremennaya-1846682893.html

При обстреле Кременной погиб ребенок

При обстреле Кременной погиб ребенок - РИА Новости, 23.01.2023

При обстреле Кременной погиб ребенок

Годовалый ребенок погиб, четверо взрослых жителей Кременной пострадали в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T07:34

2023-01-23T07:34

2023-01-23T08:42

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

андрей марочко

кременная

родион мирошник

киев

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ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Годовалый ребенок погиб, четверо взрослых жителей Кременной пострадали в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка", — сказал собеседник агентства. Ранения получили двое мужчин и две женщины, погибла девочка, родившаяся 27 марта 2021 года.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что ВСУ ведут прицельные обстрелы по жилым районам этого города. Марочко подчеркивал, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.

https://ria.ru/20230123/obstrel-1846681845.html

https://ria.ru/20230123/vzryvchatka-1846680284.html

россия

луганская народная республика

кременная

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происшествия, россия, луганская народная республика, андрей марочко, кременная, родион мирошник, киев