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При обстреле Кременной погиб ребенок - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/kremennaya-1846682893.html
При обстреле Кременной погиб ребенок
При обстреле Кременной погиб ребенок - РИА Новости, 23.01.2023
При обстреле Кременной погиб ребенок
Годовалый ребенок погиб, четверо взрослых жителей Кременной пострадали в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:34
2023-01-23T08:42
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
андрей марочко
кременная
родион мирошник
киев
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ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Годовалый ребенок погиб, четверо взрослых жителей Кременной пострадали в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка", — сказал собеседник агентства. Ранения получили двое мужчин и две женщины, погибла девочка, родившаяся 27 марта 2021 года.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что ВСУ ведут прицельные обстрелы по жилым районам этого города. Марочко подчеркивал, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
https://ria.ru/20230123/obstrel-1846681845.html
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россия
луганская народная республика
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происшествия, россия, луганская народная республика, андрей марочко, кременная, родион мирошник, киев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Кременная, Родион Мирошник, Киев
07:34 23.01.2023 (обновлено: 08:42 23.01.2023)
 
При обстреле Кременной погиб ребенок

В результате обстрела Кременной со стороны ВСУ погиб ребенок, четыре взрослых ранены

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи на территории железнодорожного вокзала Волжский
Машины скорой помощи на территории железнодорожного вокзала Волжский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Машины скорой помощи на территории железнодорожного вокзала Волжский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Годовалый ребенок погиб, четверо взрослых жителей Кременной пострадали в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка", — сказал собеседник агентства.
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Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что ВСУ ведут прицельные обстрелы по жилым районам этого города. Марочко подчеркивал, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоКременнаяРодион МирошникКиев
 
 
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