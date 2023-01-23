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Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей - РИА Новости, 23.01.2023
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Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей
Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей - РИА Новости, 23.01.2023
Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей
Минпросвещения РФ предлагает выплачивать победителю конкурса "Учитель года России" поощрение в размере одного миллиона рублей, а призерам – 500 тысяч,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:00
2023-01-23T16:19
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ предлагает выплачивать победителю конкурса "Учитель года России" поощрение в размере одного миллиона рублей, а призерам – 500 тысяч, соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России" составляет: 1 миллион рублей – победителю, 500 тысяч рублей – каждому из призеров", - говорится в документе.
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16:00 23.01.2023 (обновлено: 16:19 23.01.2023)
 
Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей

Минпросвещения предлагает выплачивать миллион рублей победителю конкурса "Учитель года"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкНа уроке. Средняя школа № 402
На уроке. Средняя школа № 402 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На уроке. Средняя школа № 402. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ предлагает выплачивать победителю конкурса "Учитель года России" поощрение в размере одного миллиона рублей, а призерам – 500 тысяч, соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России" составляет: 1 миллион рублей – победителю, 500 тысяч рублей – каждому из призеров", - говорится в документе.
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