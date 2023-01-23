https://ria.ru/20230123/konkurs-1846839428.html

Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей

Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей - РИА Новости, 23.01.2023

Победителю конкурса "Учитель года" предложили выплачивать миллион рублей

Минпросвещения РФ предлагает выплачивать победителю конкурса "Учитель года России" поощрение в размере одного миллиона рублей, а призерам – 500 тысяч,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:00

2023-01-23T16:00

2023-01-23T16:19

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ предлагает выплачивать победителю конкурса "Учитель года России" поощрение в размере одного миллиона рублей, а призерам – 500 тысяч, соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России" составляет: 1 миллион рублей – победителю, 500 тысяч рублей – каждому из призеров", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230123/internet-1846670098.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование