11:33 23.01.2023 (обновлено: 18:40 23.01.2023)
Комиссия по биолабораториям пригласит на заседание Джеффри Сакса
Яровая: комиссия по биолабораториям пригласит на заседание Джеффри Сакса и Кеннета Майерса
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУчастники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Участники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комиссия по биолабораториям намерена пригласить на свое следующее заседание возглавлявшего комиссию журнала Lancet по COVID Джеффри Сакса и бывшего директора DTRA (Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения) Кеннета Майерса, сообщила на заседании комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы предлагаем дополнительно пригласить как раз Джеффри Сакса, который как раз возглавлял комиссию Lancet по ковиду. Коллеги, почему мы предлагаем пригласить этого учёного, мы считаем принципиально важным, поскольку позиция российского парламента абсолютна прозрачна, открыта, как и позиция Российской Федерации в части предоставления доказательств оценки, доказательств, и мы неоднократно инициировали необходимость расследования на международном уровне по опасным изысканиям Пентагона, выводы немецких ученых по искусственному происхождению ковида", - сообщила Яровая, ее слова приводит пресс-служба ГД.
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По ее словам, есть смысл пригласить и заслушать позицию данных учёных, для того, чтобы соотнести её с материалами парламентского расследования, также комиссия готова передать материалы в дальнейшем и ученому сообществу, для того, чтобы оценить уже реальный масштаб тех "опасных не просто изысканий, а возможно и опасных действий, которые реализуются США во всем мире", сообщила Яровая.
"Кроме того, мы полагаем, что было бы правильным пригласить экс-директора DTRA Кеннета Майерса. Почему это важно, потому что тот доклад, который стал предметом обсуждения в самих США и о котором мы будем более детально и подробно на предстоящем заседании, и мы предлагаем его провести 6 февраля. Приглашение Кеннета Майерса стало бы таким индикаторам в части того, насколько готовы сегодня к открытому и публичному диалогу тех, кто реализует секретный военно-биологический проект на Украине в других странах мира, фактически пытается на территории самих Соединенных Штатов всячески замаскировать и скрыть эту деятельность", - отметила Яровая.
Также она сообщила, что вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил пригласить на заседание комиссии Эндрю Хафа, "который фактически являлся вице-президентом организации-подрядчика Пентагона по созданию COVID-19".
"Мы поддерживаем позицию наших коллег из Совета Федерации в части того, что надлежит обратить особое внимание на те изыскания, которые были опубличены немецкими учёными, были опубликованы в самих Соединенных Штатах, по искусственному происхождению ковида", - приводит ее слова пресс-служба Думы.
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