https://ria.ru/20230123/komissiya-1846731159.html

Комиссия по биолабораториям пригласит на заседание Джеффри Сакса

Комиссия по биолабораториям пригласит на заседание Джеффри Сакса - РИА Новости, 23.01.2023

Комиссия по биолабораториям пригласит на заседание Джеффри Сакса

Комиссия по биолабораториям намерена пригласить на свое следующее заседание возглавлявшего комиссию журнала Lancet по COVID Джеффри Сакса и бывшего директора... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:33

2023-01-23T11:33

2023-01-23T18:40

ирина яровая

госдума рф

политика

сша

украина

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846898802_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f424806f2c2b46a649e7cdb81ace1479.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комиссия по биолабораториям намерена пригласить на свое следующее заседание возглавлявшего комиссию журнала Lancet по COVID Джеффри Сакса и бывшего директора DTRA (Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения) Кеннета Майерса, сообщила на заседании комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Мы предлагаем дополнительно пригласить как раз Джеффри Сакса, который как раз возглавлял комиссию Lancet по ковиду. Коллеги, почему мы предлагаем пригласить этого учёного, мы считаем принципиально важным, поскольку позиция российского парламента абсолютна прозрачна, открыта, как и позиция Российской Федерации в части предоставления доказательств оценки, доказательств, и мы неоднократно инициировали необходимость расследования на международном уровне по опасным изысканиям Пентагона, выводы немецких ученых по искусственному происхождению ковида", - сообщила Яровая, ее слова приводит пресс-служба ГД.По ее словам, есть смысл пригласить и заслушать позицию данных учёных, для того, чтобы соотнести её с материалами парламентского расследования, также комиссия готова передать материалы в дальнейшем и ученому сообществу, для того, чтобы оценить уже реальный масштаб тех "опасных не просто изысканий, а возможно и опасных действий, которые реализуются США во всем мире", сообщила Яровая."Кроме того, мы полагаем, что было бы правильным пригласить экс-директора DTRA Кеннета Майерса. Почему это важно, потому что тот доклад, который стал предметом обсуждения в самих США и о котором мы будем более детально и подробно на предстоящем заседании, и мы предлагаем его провести 6 февраля. Приглашение Кеннета Майерса стало бы таким индикаторам в части того, насколько готовы сегодня к открытому и публичному диалогу тех, кто реализует секретный военно-биологический проект на Украине в других странах мира, фактически пытается на территории самих Соединенных Штатов всячески замаскировать и скрыть эту деятельность", - отметила Яровая.Также она сообщила, что вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил пригласить на заседание комиссии Эндрю Хафа, "который фактически являлся вице-президентом организации-подрядчика Пентагона по созданию COVID-19"."Мы поддерживаем позицию наших коллег из Совета Федерации в части того, что надлежит обратить особое внимание на те изыскания, которые были опубличены немецкими учёными, были опубликованы в самих Соединенных Штатах, по искусственному происхождению ковида", - приводит ее слова пресс-служба Думы.

https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html

https://ria.ru/20221224/uchastniki-1841024311.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирина яровая, госдума рф, политика, сша, украина, министерство обороны сша