https://ria.ru/20230123/komissarov-1846731544.html

Биография Алексея Комиссарова

Биография Алексея Комиссарова - РИА Новости, 23.01.2023

Биография Алексея Комиссарова

Российский государственный деятель, предприниматель, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) при РАНХиГС Алексей Геннадиевич Комиссаров родился РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:36

2023-01-23T11:36

2023-01-23T11:36

справки

алексей комиссаров

москва

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Российский государственный деятель, предприниматель, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) при РАНХиГС Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве.В школьные годы увлекался радиоэлектроникой и автомобилями, много лет занимался в кружках по этим направлениям во Дворце пионеров на Ленинских горах (ныне Воробьевы горы), участвовал во всесоюзных соревнованиях по автоспорту.В 1986 году после окончания школы поступил на дневное отделение Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ, ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) на факультет автомобильного транспорта. В 1988 году прервал обучение для прохождения срочной военной службы, служил в танковых частях Группы советских войск в Германии. В 1994 окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности "Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей". В 2003 году получил степень МВА Kingston University (Великобритания). В 2009-2010 годах прошел обучение в Институте директоров (Великобритания) по программе Chartered Director.В 1991 году основал первый бизнес, небольшую авторемонтную мастерскую.В 1993 году создал компанию Paint Group.ru, руководил ей в течение 20 лет.В 2008-2011 годах занимался венчурным финансированием, основал бизнес-инкубатор InCube (в 2010 году возглавил список пяти сильнейших бизнес-инкубаторов по версии журнала Forbes).В 2010 году стал победителем российского этапа международного конкурса "Предприниматель года" компании Ernst&Young в номинации "Промышленное производство" за строительство и запуск Тверского лакокрасочного завода.С 2011 по 2014 год занимал должность министра правительства Москвы, руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.В 2014 году был назначен советником мэра Москвы. В 2015 году возглавил кафедру предпринимательского лидерства им. Дмитрия Зимина в Московской школе управления "Сколково".В 2015-2017 годах создал и возглавлял Фонд развития промышленности.С апреля 2017 года занимает должность проректора РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), является директором Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. Курирует реализацию программы подготовки кадрового управленческого резерва страны.В июне 2018 года был назначен генеральным директором АНО "Россия – страна возможностей".В ноябре 2018 года был избран сопредседателем центрального штаба общественного движения "Общероссийский народный фронт". В декабре 2021 года переизбран. В ноябре 2020 года Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). 23 января 2023 года Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, алексей комиссаров, москва