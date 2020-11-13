https://ria.ru/20201113/komissarov-1584465766.html

Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета АСИ

Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета АСИ

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров распоряжением премьер-министра РФ включен в состав наблюдательного совета Агентства... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:14

2020-11-13T13:14

2020-11-13T13:14

агентство стратегических инициатив (аси)

алексей комиссаров

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров распоряжением премьер-министра РФ включен в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации."Для меня большая честь войти в наблюдательный совет АСИ. Платформа "Россия – страна возможностей" и Агентство стратегических инициатив уже сотрудничают по целому ряду направлений. На протяжении двух лет мы совместно проводим "Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior". В этом году АСИ выступило партнером нашего молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Мы также учли и задействовали лучшие практики и подходы чемпионата WorldSkills, который входит в экосистему Агентства и является частью нашей платформы. Рассчитываю, что, умножив усилия, мы сможем добиться синергетического эффекта от нашей работы", – приводятся в сообщении слова Комиссарова.

https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584148612.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), алексей комиссаров, новости компаний - экономика