Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/komissarov-1584465766.html
Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета АСИ
Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета АСИ
Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров распоряжением премьер-министра РФ включен в состав наблюдательного совета Агентства... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:14
2020-11-13T13:14
агентство стратегических инициатив (аси)
алексей комиссаров
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409825_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_836148e15335207da6c4b8bd2597cd55.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров распоряжением премьер-министра РФ включен в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации."Для меня большая честь войти в наблюдательный совет АСИ. Платформа "Россия – страна возможностей" и Агентство стратегических инициатив уже сотрудничают по целому ряду направлений. На протяжении двух лет мы совместно проводим "Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior". В этом году АСИ выступило партнером нашего молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Мы также учли и задействовали лучшие практики и подходы чемпионата WorldSkills, который входит в экосистему Агентства и является частью нашей платформы. Рассчитываю, что, умножив усилия, мы сможем добиться синергетического эффекта от нашей работы", – приводятся в сообщении слова Комиссарова.
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584148612.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409825_57:0:968:683_1400x0_80_0_0_3f23f204a04bdf5ff1c16c2493d5a608.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агентство стратегических инициатив (аси), алексей комиссаров, новости компаний - экономика

Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета АСИ

13:14 13.11.2020
 
© Фото : АНО "РСВ"Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров
Генеральный директор АНО Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : АНО "РСВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров распоряжением премьер-министра РФ включен в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 17:03Распространение нового коронавируса
Глава АСИ оценила влияние вакцинации от коронавируса на экономику
"Для меня большая честь войти в наблюдательный совет АСИ. Платформа "Россия – страна возможностей" и Агентство стратегических инициатив уже сотрудничают по целому ряду направлений. На протяжении двух лет мы совместно проводим "Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior". В этом году АСИ выступило партнером нашего молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Мы также учли и задействовали лучшие практики и подходы чемпионата WorldSkills, который входит в экосистему Агентства и является частью нашей платформы. Рассчитываю, что, умножив усилия, мы сможем добиться синергетического эффекта от нашей работы", – приводятся в сообщении слова Комиссарова.
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Алексей КомиссаровНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния