https://ria.ru/20230123/iznasilovanie-1846756852.html
В Петербурге мужчина изнасиловал в парадной девочку-инвалида
В Петербурге мужчина изнасиловал в парадной девочку-инвалида - РИА Новости, 23.01.2023
В Петербурге мужчина изнасиловал в парадной девочку-инвалида
Мужчина пенсионного возраста задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятиклассницы с... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:57
2023-01-23T12:57
2023-01-23T12:57
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Мужчина пенсионного возраста задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятиклассницы с инвалидностью, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) в отношении мужчины 1957 года рождения. Он задержан", - сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, обвиняемый вечером 21 января в парадной дома по улице Генерала Кравченко "неоднократно совершал" в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения, являющейся инвалидом, насильственные действия сексуального характера. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге мужчина изнасиловал в парадной девочку-инвалида
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего в парадной школьницу с инвалидностью