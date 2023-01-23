https://ria.ru/20230123/iznasilovanie-1846756852.html

В Петербурге мужчина изнасиловал в парадной девочку-инвалида

В Петербурге мужчина изнасиловал в парадной девочку-инвалида - РИА Новости, 23.01.2023

В Петербурге мужчина изнасиловал в парадной девочку-инвалида

Мужчина пенсионного возраста задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятиклассницы с... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:57

2023-01-23T12:57

2023-01-23T12:57

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Мужчина пенсионного возраста задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятиклассницы с инвалидностью, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) в отношении мужчины 1957 года рождения. Он задержан", - сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, обвиняемый вечером 21 января в парадной дома по улице Генерала Кравченко "неоднократно совершал" в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения, являющейся инвалидом, насильственные действия сексуального характера. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

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санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)