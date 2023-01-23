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Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь - РИА Новости, 23.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230123/ivanova-1846875186.html
Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь
Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь - РИА Новости, 23.01.2023
Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь
Участница передачи "Песни от всей души" Оксана Иванова нашла потерянную 17 лет назад дочь Юлию. По словам артистки, у нее забрали ребенка из-за безденежья. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:59
2023-01-23T17:59
шоубиз
шоу-бизнес
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дети
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участница передачи "Песни от всей души" Оксана Иванова нашла потерянную 17 лет назад дочь Юлию. По словам артистки, у нее забрали ребенка из-за безденежья. Однако она не смогла найти Юлию из-за того, что у нее поменялась фамилия. Встреча матери и дочери произошла в студии передачи. По словам наследницы Ивановой, она догадывалась, что проживает в приемной семье. Кроме того, она раскрыла подробности жизни с опекунами. Также она сообщила, что уехала от родителей к своему возлюбленному после совершеннолетия. Исполнительница шансона стала известна благодаря передаче "Песни от всей души". Несколько месяцев назад она призналась, что потеряла родную дочь. Редакторы программы пообещали помочь певице в поисках. Оказалось, что Юлия в течение 17 лет проживала с опекунами в Липецке. После исчезновения наследницы Иванова вышла замуж. Супруги воспитали двоих детей. Ранее Игорь Крутой признал внебрачного сына Якова после ДНК-теста. Он признался, что его семья также приняла молодого человека.
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шоу-бизнес, семья, дети
Шоубиз, Шоу-бизнес, Семья, Дети
17:59 23.01.2023
 
Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь

Звезда шансона Оксана Иванова нашла потерянную 17 лет назад дочь

© Фото : Оксана Иванова/ВКонтактеПевица Оксана Иванова
Певица Оксана Иванова - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Оксана Иванова/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участница передачи "Песни от всей души" Оксана Иванова нашла потерянную 17 лет назад дочь Юлию. По словам артистки, у нее забрали ребенка из-за безденежья.

"Мы не жили, а выживали. Иногда даже кушать нечего было. Не знаю, кто обратился в опеку. У меня судья забрал ребенка на год без лишения материнства, чтобы я встала на ноги. Приходила в дом малютки, давала денежку, чтобы мне ее в окно показали. Однажды я пришла, а мне сказали, что ее увезли в Липецк, в детский дом", – призналась исполнительница в эфире "Малахов".

Однако она не смогла найти Юлию из-за того, что у нее поменялась фамилия.
Встреча матери и дочери произошла в студии передачи. По словам наследницы Ивановой, она догадывалась, что проживает в приемной семье.
"Я догадывалась, что приемная. Потом папа сказал, что меня удочерили. Мне объяснили, что родная мама много пила. Когда с приемной мамой ссоримся, она говорит: "Виноваты твои гены", – поделилась Юлия.
Кроме того, она раскрыла подробности жизни с опекунами.
"Мама каждый день пьет, но не очень много. Однажды папа пьяный пришел и мама начала на всю квартиру орать: "Почему воняет? Что ты здесь курила?". Папа вскочил, побежал на кухню, ударил меня по лицу. У меня началась паническая атака. Он меня бил ногой сильно по животу. А в детстве мне сказал: "Неси нож, сейчас маму будем резать", – пожаловалась дочь артистки.
Также она сообщила, что уехала от родителей к своему возлюбленному после совершеннолетия.

"Я научилась отстранять себя от людей, которые тащат меня на дно. Я буду жить со своим молодым человеком. Я этого ждала и теперь чувствую себя свободной", – заключила девушка.

Исполнительница шансона стала известна благодаря передаче "Песни от всей души". Несколько месяцев назад она призналась, что потеряла родную дочь. Редакторы программы пообещали помочь певице в поисках. Оказалось, что Юлия в течение 17 лет проживала с опекунами в Липецке.
После исчезновения наследницы Иванова вышла замуж. Супруги воспитали двоих детей.
Ранее Игорь Крутой признал внебрачного сына Якова после ДНК-теста. Он признался, что его семья также приняла молодого человека.
Певец Ivan (Александр Иванов) - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 13:44Шоубиз
IVAN впервые станет отцом
 
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