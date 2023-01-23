https://ria.ru/20230123/ivanova-1846875186.html

Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь

Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь - РИА Новости, 23.01.2023

Звезда шансона нашла потерянную 17 лет назад дочь

Участница передачи "Песни от всей души" Оксана Иванова нашла потерянную 17 лет назад дочь Юлию. По словам артистки, у нее забрали ребенка из-за безденежья. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:59

2023-01-23T17:59

2023-01-23T17:59

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участница передачи "Песни от всей души" Оксана Иванова нашла потерянную 17 лет назад дочь Юлию. По словам артистки, у нее забрали ребенка из-за безденежья. Однако она не смогла найти Юлию из-за того, что у нее поменялась фамилия. Встреча матери и дочери произошла в студии передачи. По словам наследницы Ивановой, она догадывалась, что проживает в приемной семье. Кроме того, она раскрыла подробности жизни с опекунами. Также она сообщила, что уехала от родителей к своему возлюбленному после совершеннолетия. Исполнительница шансона стала известна благодаря передаче "Песни от всей души". Несколько месяцев назад она призналась, что потеряла родную дочь. Редакторы программы пообещали помочь певице в поисках. Оказалось, что Юлия в течение 17 лет проживала с опекунами в Липецке. После исчезновения наследницы Иванова вышла замуж. Супруги воспитали двоих детей. Ранее Игорь Крутой признал внебрачного сына Якова после ДНК-теста. Он признался, что его семья также приняла молодого человека.

https://ria.ru/20230123/ivan-1846757460.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, семья, дети