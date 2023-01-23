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Британия расширила антииранские санкции - РИА Новости, 23.01.2023
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Британия расширила антииранские санкции
Британия расширила антииранские санкции - РИА Новости, 23.01.2023
Британия расширила антииранские санкции
Великобритания ввела новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против заместителя генерального прокурора Ахмада Фазелиана, говорится в РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:01
2023-01-23T16:06
в мире
иран
великобритания
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Великобритания ввела новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против заместителя генерального прокурора Ахмада Фазелиана, говорится в заявлении британского МИД. "Сегодня Великобритания вводит новые санкции против должностных лиц режима в Иране… Эти санкции, наряду с санкциями Европейского союза и США, демонстрируют общее осуждение международным сообществом ужасающего насилия, которое иранский режим совершает над собственным народом, включая казнь гражданина Великобритании и Ирана Алирезы Акбари", - говорится в заявлении. Помимо этого, в санкционный список попали командующий Сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Хосейн Неджат, заместитель командующего исламским народным ополчением "Басидж" Салар Абнуш и заместитель командующего силами охраны правопорядка Касем Резаи. Британия также ввела санкции против исламского народного ополчения "Басидж" и кооперативного фонда "Басидж". Иранские СМИ 14 января сообщили, что власти страны привели в исполнение смертный приговор в отношении Акбари, имевшего британско-иранское гражданство и приговоренного к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб. В публикациях иранских СМИ Акбари фигурировал в качестве замглавы минобороны страны. Британия призывала Иран отменить казнь. После исполнения приговора глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон временно отозвал британского посла из Тегерана. Великобритания также ввела санкции против генпрокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.
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в мире, иран, великобритания, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Великобритания, Корпус стражей исламской революции
16:01 23.01.2023 (обновлено: 16:06 23.01.2023)
 
Британия расширила антииранские санкции

Британский МИД ввел новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне
Вывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Великобритания ввела новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против заместителя генерального прокурора Ахмада Фазелиана, говорится в заявлении британского МИД.
"Сегодня Великобритания вводит новые санкции против должностных лиц режима в Иране… Эти санкции, наряду с санкциями Европейского союза и США, демонстрируют общее осуждение международным сообществом ужасающего насилия, которое иранский режим совершает над собственным народом, включая казнь гражданина Великобритании и Ирана Алирезы Акбари", - говорится в заявлении.
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 03:53
Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ
Помимо этого, в санкционный список попали командующий Сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Хосейн Неджат, заместитель командующего исламским народным ополчением "Басидж" Салар Абнуш и заместитель командующего силами охраны правопорядка Касем Резаи. Британия также ввела санкции против исламского народного ополчения "Басидж" и кооперативного фонда "Басидж".
Иранские СМИ 14 января сообщили, что власти страны привели в исполнение смертный приговор в отношении Акбари, имевшего британско-иранское гражданство и приговоренного к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб. В публикациях иранских СМИ Акбари фигурировал в качестве замглавы минобороны страны.
Британия призывала Иран отменить казнь. После исполнения приговора глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон временно отозвал британского посла из Тегерана. Великобритания также ввела санкции против генпрокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.
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