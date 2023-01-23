https://ria.ru/20230123/iran-1846840070.html

Британия расширила антииранские санкции

Британия расширила антииранские санкции - РИА Новости, 23.01.2023

Британия расширила антииранские санкции

Великобритания ввела новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против заместителя генерального прокурора Ахмада Фазелиана, говорится в РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:01

2023-01-23T16:01

2023-01-23T16:06

в мире

иран

великобритания

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Великобритания ввела новые санкции в отношении высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против заместителя генерального прокурора Ахмада Фазелиана, говорится в заявлении британского МИД. "Сегодня Великобритания вводит новые санкции против должностных лиц режима в Иране… Эти санкции, наряду с санкциями Европейского союза и США, демонстрируют общее осуждение международным сообществом ужасающего насилия, которое иранский режим совершает над собственным народом, включая казнь гражданина Великобритании и Ирана Алирезы Акбари", - говорится в заявлении. Помимо этого, в санкционный список попали командующий Сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Хосейн Неджат, заместитель командующего исламским народным ополчением "Басидж" Салар Абнуш и заместитель командующего силами охраны правопорядка Касем Резаи. Британия также ввела санкции против исламского народного ополчения "Басидж" и кооперативного фонда "Басидж". Иранские СМИ 14 января сообщили, что власти страны привели в исполнение смертный приговор в отношении Акбари, имевшего британско-иранское гражданство и приговоренного к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб. В публикациях иранских СМИ Акбари фигурировал в качестве замглавы минобороны страны. Британия призывала Иран отменить казнь. После исполнения приговора глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон временно отозвал британского посла из Тегерана. Великобритания также ввела санкции против генпрокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

https://ria.ru/20230115/svpd-1844922380.html

https://ria.ru/20221222/otmena-1840387903.html

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великобритания

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, великобритания, корпус стражей исламской революции