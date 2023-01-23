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На "Разговорах о важном" школьникам расскажут о безопасности в интернете
На "Разговорах о важном" школьникам расскажут о безопасности в интернете - РИА Новости, 23.01.2023
На "Разговорах о важном" школьникам расскажут о безопасности в интернете
Российским школьникам на "Разговорах о важном" в понедельник расскажут о безопасности в интернете и цифровой грамотности, следует из методических рекомендаций. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T01:30
2023-01-23T01:30
2023-01-23T01:30
общество
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российским школьникам на "Разговорах о важном" в понедельник расскажут о безопасности в интернете и цифровой грамотности, следует из методических рекомендаций. "Цель занятия: формирование культуры безопасного и эффективного использования цифровых ресурсов и гаджетов, знакомство с основами безопасности в сети и повышение уровня цифровой грамотности", – говорится в документе. Младшеклассников учителя познакомят с такими понятиями как "аккаунт", "профиль", "блогер", "фишинг", "социальная инженерия" и "овершеринг". В презентациях школьникам расскажут, как защитить личную информацию и какими данными нельзя делиться в интернете, как защитить свой личный профиль от взлома, как распознать обман в сети и не попасться на мошенничество с поддельными сайтами. Старшеклассникам и студентам средних профессиональных учебных заведений расскажут, почему нельзя выкладывать в интернет фото банковской карты, посадочного талона на самолет, ключей от машины и квартиры, грамот, благодарностей и дипломов, а также билетов на концерт, в кино и театр и вида из окна своего дома. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://ria.ru/20230122/solzhenitsyn-1846583378.html
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общество, россия
На "Разговорах о важном" школьникам расскажут о безопасности в интернете
В понедельник на "Разговорах о важном" школьникам расскажут о безопасности в интернете
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российским школьникам на "Разговорах о важном" в понедельник расскажут о безопасности в интернете и цифровой грамотности, следует из методических рекомендаций.
"Цель занятия: формирование культуры безопасного и эффективного использования цифровых ресурсов и гаджетов, знакомство с основами безопасности в сети и повышение уровня цифровой грамотности", – говорится в документе.
Младшеклассников учителя познакомят с такими понятиями как "аккаунт", "профиль", "блогер", "фишинг", "социальная инженерия" и "овершеринг".
В презентациях школьникам расскажут, как защитить личную информацию и какими данными нельзя делиться в интернете, как защитить свой личный профиль от взлома, как распознать обман в сети и не попасться на мошенничество с поддельными сайтами.
Старшеклассникам и студентам средних профессиональных учебных заведений расскажут, почему нельзя выкладывать в интернет фото банковской карты, посадочного талона на самолет, ключей от машины и квартиры, грамот, благодарностей и дипломов, а также билетов на концерт, в кино и театр и вида из окна своего дома.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.
Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.