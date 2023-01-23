https://ria.ru/20230123/gosdep-1846951850.html
Госдеп прокомментировал письмо Пригожина
Госдеп прокомментировал письмо Пригожина - РИА Новости, 23.01.2023
Госдеп прокомментировал письмо Пригожина
США сразу объяснили, в чем причина признания Вашингтоном группы "Вагнер" "международной преступной организацией", заявил официальный представитель госдепа Нед... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:59
2023-01-23T23:59
2023-01-23T23:59
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США сразу объяснили, в чем причина признания Вашингтоном группы "Вагнер" "международной преступной организацией", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, однако он так и не ответил на вопрос Пригожина о том, какое же поступление совершила эта компания. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией". "Мы объяснили наши обеспокоенности относительно группы "Вагнер", рассекретили информацию, озвучили наши обеспокоенности", - сказал Прайс в ответ на просьбу прокомментировать письмо главы группы Евгения Пригожина в Белый дом. Пресс-служба Пригожина 21 января в своем телеграм-канале опубликовала его "открытое письмо" Джону Кирби, которое состояло из одного вопроса: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?" По словам Прайса, США считают, что группа "Вагнер" причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке. "Отмечу, что о письме от господина Пригожина моим коллегам в Белый дом заговорили сразу по итогам рассекречивания Белым домом дополнительной информации об активности группы "Вагнер" внутри Украины, о поступающей от КНДР поддержке", - сказал Прайс. Кирби на прошлой неделе заявил, что власти КНДР якобы "ложно отвергали, что они поставляли вооружение "Вагнеру". При этом он показал некие спутниковые снимки, на которых, по его утверждению, "пять российских железнодорожных вагонов движутся из России в Северную Корею, а на следующий день, 19 ноября, КНДР загружает их контейнерами". По словам Кирби, "поставки вооружений из КНДР являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН". Эксперты в США и Сеуле ранее заявили РИА Новости, что по фото, которые показал Кирби, нельзя сделать вывод о том, что КНДР поставляет "Вагнеру" оружие, и приведенные данные "на самом деле ни о чем не говорят". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы. Вашингтон, как сообщалось, введет санкции против группы "Вагнер", а минфин США признает ее "международной преступной организацией".
https://ria.ru/20230121/shevrony-1846498932.html
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в мире, евгений пригожин, джон кирби, сша, россия
В мире, Евгений Пригожин, Джон Кирби, США, Россия
Госдеп прокомментировал письмо Пригожина
Госдеп США обвинил "Вагнер" в причастности к дестабилизирующей деятельности
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США сразу объяснили, в чем причина признания Вашингтоном группы "Вагнер" "международной преступной организацией", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, однако он так и не ответил на вопрос Пригожина о том, какое же поступление совершила эта компания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией".
"Мы объяснили наши обеспокоенности относительно группы "Вагнер", рассекретили информацию, озвучили наши обеспокоенности", - сказал Прайс в ответ на просьбу прокомментировать письмо главы группы Евгения Пригожина в Белый дом.
Пресс-служба Пригожина 21 января в своем телеграм-канале опубликовала его "открытое письмо" Джону Кирби, которое состояло из одного вопроса: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?"
По словам Прайса, США считают, что группа "Вагнер" причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.
"Отмечу, что о письме от господина Пригожина моим коллегам в Белый дом заговорили сразу по итогам рассекречивания Белым домом дополнительной информации об активности группы "Вагнер" внутри Украины, о поступающей от КНДР поддержке", - сказал Прайс.
Кирби на прошлой неделе заявил, что власти КНДР якобы "ложно отвергали, что они поставляли вооружение "Вагнеру". При этом он показал некие спутниковые снимки, на которых, по его утверждению, "пять российских железнодорожных вагонов движутся из России в Северную Корею, а на следующий день, 19 ноября, КНДР загружает их контейнерами". По словам Кирби, "поставки вооружений из КНДР являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН".
Эксперты в США и Сеуле ранее заявили РИА Новости, что по фото, которые показал Кирби, нельзя сделать вывод о том, что КНДР поставляет "Вагнеру" оружие, и приведенные данные "на самом деле ни о чем не говорят".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы. Вашингтон, как сообщалось, введет санкции против группы "Вагнер", а минфин США признает ее "международной преступной организацией".