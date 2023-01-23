https://ria.ru/20230123/gladkov-1846764722.html

Гладков поручил обустроить дворы у бывших белгородских общежитий

Гладков поручил обустроить дворы у бывших белгородских общежитий - РИА Новости, 23.01.2023

Гладков поручил обустроить дворы у бывших белгородских общежитий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил муниципалитетам обустроить дворовые территории бывших общежитий, отремонтированных в 2022 году,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:16

2023-01-23T13:16

2023-01-23T13:16

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

валуйки

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БЕЛГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил муниципалитетам обустроить дворовые территории бывших общежитий, отремонтированных в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона. В 2022 году в Белгородской области капитальный ремонт проводился в 28 многоквартирных домах, которые раньше имели статус общежитий: 26 из них были изначально предусмотрены программой капремонта на начало года, а два дома были добавлены в программу по результатам рабочих поездок губернатора. Бюджет программы в 2022 году — почти 1,1 миллиарда рублей. В настоящее время работы завершены в 27 многоквартирных домах. В бывшем общежитии в Валуйках на улице Космонавтов работы не закончены. Этот дом был включен в программу капитального ремонта как дополнительный объект. Срок завершения работ — 15 мая 2023 года. "Главам муниципалитетов поручаю в течение текущего года обратить внимание на дворовые территории общежитий, капитально отремонтированных в прошлом году. Муниципалитетам необходимо взять на себя благоустройство дворов", - поручил главам районов губернатор Белгородской области. Гладков пояснил, что, в частности, речь идёт об укладке асфальта, обустройстве детских и спортивных площадок. "При этом все решения должны обязательно согласовываться с жителями. Через 2 недели жду план работ", — добавил губернатор. Как сообщили в региональном правительстве, в области также действует программа по замене лифтового оборудования. Всего в многоквартирных домах Белгородской области функционируют 4753 лифта. За период с 2014 по 2021 год включительно заменено 1149 лифтов. В 2022 году планировалось заменить 261 единицу лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в 72 многоквартирных домах.

https://ria.ru/20230118/gladkov-1845816593.html

https://ria.ru/20230119/selkhozproduktsiya-1846107314.html

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вячеслав гладков, белгородская область, валуйки