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"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты - РИА Новости, 23.01.2023
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"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты
"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты - РИА Новости, 23.01.2023
"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты
Основной прирост экспортных поставок газа из России в ближайшие годы придется на Китай – по газопроводу "Сила Сибири", считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T03:33
2023-01-23T03:46
экономика
цены на нефть
александр новак
василий карпунин
китай
россия
сахалин
газпром
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основной прирост экспортных поставок газа из России в ближайшие годы придется на Китай – по газопроводу "Сила Сибири", считают опрошенные РИА Новости эксперты. "В ближайшие годы основной прирост экспортных поставок российского трубопроводного газа обеспечит Китай. Если в 2022 году поставки газа из России в Китай составили около 16 миллиардов кубометров (как сообщал вице-премьер Александр Новак, 15,5 миллиарда кубометров – ред.), то в 2023 году они могут достигнуть 22-23 миллиардов кубометров – в соответствии с плановым увеличением поставок по газопроводу "Сила Сибири", – полагает директор "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Согласен с ним начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Он отметил, что важнейшим направлением развития может стать еще один газопровод в Китай – "Сила Сибири 2" – проектной мощностью около 50 миллиардов кубометров в год. При этом проект пока находится на стадии проработки (об окончательной договоренности с Китаем не сообщалось), а поставки с Сахалина по трубопроводу "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" имеют неопределенности с ресурсной базой, подчеркивает источник РИА Новости в отрасли. "В краткосрочной перспективе единственным каналом роста экспорта является "Сила Сибири"... новые трубопроводные экспортные маршруты появятся уже ближе к 2030 году", – отмечает он. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту, "Северному потоку", и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай. Отмеченные РИА Новости эксперты ранее говорили, что поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20230121/mishustin-1846445831.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, василий карпунин, китай, россия, сахалин, газпром, бкс мир инвестиций, сила сибири — 2, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Василий Карпунин, Китай, Россия, Сахалин, Газпром, БКС Мир инвестиций, Сила Сибири — 2, Северный поток
03:33 23.01.2023 (обновлено: 03:46 23.01.2023)
 
"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты

Амирагян: Газпром в ближайшие годы будет наращивать экспорт в основном по Силе Сибири

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПроект распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром"
Проект распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Проект распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основной прирост экспортных поставок газа из России в ближайшие годы придется на Китай – по газопроводу "Сила Сибири", считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"В ближайшие годы основной прирост экспортных поставок российского трубопроводного газа обеспечит Китай. Если в 2022 году поставки газа из России в Китай составили около 16 миллиардов кубометров (как сообщал вице-премьер Александр Новак, 15,5 миллиарда кубометров – ред.), то в 2023 году они могут достигнуть 22-23 миллиардов кубометров – в соответствии с плановым увеличением поставок по газопроводу "Сила Сибири", – полагает директор "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.
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Согласен с ним начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Он отметил, что важнейшим направлением развития может стать еще один газопровод в Китай – "Сила Сибири 2" – проектной мощностью около 50 миллиардов кубометров в год.
При этом проект пока находится на стадии проработки (об окончательной договоренности с Китаем не сообщалось), а поставки с Сахалина по трубопроводу "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" имеют неопределенности с ресурсной базой, подчеркивает источник РИА Новости в отрасли. "В краткосрочной перспективе единственным каналом роста экспорта является "Сила Сибири"... новые трубопроводные экспортные маршруты появятся уже ближе к 2030 году", – отмечает он.
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту, "Северному потоку", и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай.
Отмеченные РИА Новости эксперты ранее говорили, что поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакВасилий КарпунинКитайРоссияСахалинГазпромБКС Мир инвестицийСила Сибири — 2Северный поток
 
 
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