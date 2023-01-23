https://ria.ru/20230123/gazprom-1846673631.html

"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты

"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты - РИА Новости, 23.01.2023

"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты

Основной прирост экспортных поставок газа из России в ближайшие годы придется на Китай – по газопроводу "Сила Сибири", считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T03:33

2023-01-23T03:33

2023-01-23T03:46

экономика

цены на нефть

александр новак

василий карпунин

китай

россия

сахалин

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830777006_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_c1e7d60831962e167ea2b06452dc3ace.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основной прирост экспортных поставок газа из России в ближайшие годы придется на Китай – по газопроводу "Сила Сибири", считают опрошенные РИА Новости эксперты. "В ближайшие годы основной прирост экспортных поставок российского трубопроводного газа обеспечит Китай. Если в 2022 году поставки газа из России в Китай составили около 16 миллиардов кубометров (как сообщал вице-премьер Александр Новак, 15,5 миллиарда кубометров – ред.), то в 2023 году они могут достигнуть 22-23 миллиардов кубометров – в соответствии с плановым увеличением поставок по газопроводу "Сила Сибири", – полагает директор "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Согласен с ним начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Он отметил, что важнейшим направлением развития может стать еще один газопровод в Китай – "Сила Сибири 2" – проектной мощностью около 50 миллиардов кубометров в год. При этом проект пока находится на стадии проработки (об окончательной договоренности с Китаем не сообщалось), а поставки с Сахалина по трубопроводу "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" имеют неопределенности с ресурсной базой, подчеркивает источник РИА Новости в отрасли. "В краткосрочной перспективе единственным каналом роста экспорта является "Сила Сибири"... новые трубопроводные экспортные маршруты появятся уже ближе к 2030 году", – отмечает он. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту, "Северному потоку", и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай. Отмеченные РИА Новости эксперты ранее говорили, что поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20230121/mishustin-1846445831.html

https://ria.ru/20230122/germaniya-1846639710.html

китай

россия

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, александр новак, василий карпунин, китай, россия, сахалин, газпром, бкс мир инвестиций, сила сибири — 2, северный поток