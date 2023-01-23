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ЕС одобрил создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе - РИА Новости, 23.01.2023
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ЕС одобрил создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе
ЕС одобрил создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе - РИА Новости, 23.01.2023
ЕС одобрил создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе
Главы МИД ЕС в понедельник одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:57
2023-01-23T15:57
в мире
шарль мишель
армения
азербайджан
ереван
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС в понедельник одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении. "В ответ на просьбу Армении, миссия будет осуществлять плановое патрулирование и представлять отчеты о ситуации, что должно укрепить понимание ЕС ситуации на местах. Миссия также внесет вклад в посреднические усилия председателя Евросовета Шарля Мишеля", - указывается в заявлении. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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в мире, шарль мишель, армения, азербайджан, ереван, евросоюз, евросовет
В мире, Шарль Мишель, Армения, Азербайджан, Ереван, Евросоюз, Евросовет
15:57 23.01.2023
 
ЕС одобрил создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе

Главы МИД ЕС одобрили создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС в понедельник одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС одобрил сегодня создание гражданской миссии ЕС в Армении в рамках общей политики безопасности и обороны. Целью миссии является содействие стабильности на границах Армении", - указывается в документе.
Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении.
"В ответ на просьбу Армении, миссия будет осуществлять плановое патрулирование и представлять отчеты о ситуации, что должно укрепить понимание ЕС ситуации на местах. Миссия также внесет вклад в посреднические усилия председателя Евросовета Шарля Мишеля", - указывается в заявлении.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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В миреШарль МишельАрменияАзербайджанЕреванЕвросоюзЕвросовет
 
 
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