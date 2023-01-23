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Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором - РИА Новости, 23.01.2023
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Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором
Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором - РИА Новости, 23.01.2023
Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором
Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар сообщил, что едет в Ереван для обсуждения ситуации вокруг Лачинского... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:59
2023-01-23T09:59
в мире
ереван
нагорный карабах
армения
евросоюз
сергей лавров
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ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар сообщил, что едет в Ереван для обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. "Возвращаюсь в Ереван на день для встреч. Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо срочно найти решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы изучить пути для подвижек. Целью ЕС остается всеобъемлющее армяно-азербайджанское урегулирование", - написал Клаар в Twitter. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
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ереван
нагорный карабах
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в мире, ереван, нагорный карабах, армения, евросоюз, сергей лавров
В мире, Ереван, Нагорный Карабах, Армения, Евросоюз, Сергей Лавров
09:59 23.01.2023
 
Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором

Спецпредставитель ЕС Клаар посетит Ереван, чтобы обсудить ситуацию с Лачинским коридором

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар сообщил, что едет в Ереван для обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией.
"Возвращаюсь в Ереван на день для встреч. Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо срочно найти решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы изучить пути для подвижек. Целью ЕС остается всеобъемлющее армяно-азербайджанское урегулирование", - написал Клаар в Twitter.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
Инфографика
Посмотреть
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
Энтони Блинкен и Никол Пашинян
18 января, 22:36
Пашинян пожаловался Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора
 
В миреЕреванНагорный КарабахАрменияЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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