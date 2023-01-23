Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором
Спецпредставитель ЕС Клаар посетит Ереван, чтобы обсудить ситуацию с Лачинским коридором
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар сообщил, что едет в Ереван для обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией.
"Возвращаюсь в Ереван на день для встреч. Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо срочно найти решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы изучить пути для подвижек. Целью ЕС остается всеобъемлющее армяно-азербайджанское урегулирование", - написал Клаар в Twitter.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.