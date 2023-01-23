https://ria.ru/20230123/erevan-1846703774.html

Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором

Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором - РИА Новости, 23.01.2023

Спецпредставитель ЕС обсудит в Ереване ситуацию с Лачинским коридором

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар сообщил, что едет в Ереван для обсуждения ситуации вокруг Лачинского... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:59

2023-01-23T09:59

2023-01-23T09:59

в мире

ереван

нагорный карабах

армения

евросоюз

сергей лавров

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ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар сообщил, что едет в Ереван для обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. "Возвращаюсь в Ереван на день для встреч. Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо срочно найти решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы изучить пути для подвижек. Целью ЕС остается всеобъемлющее армяно-азербайджанское урегулирование", - написал Клаар в Twitter. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html

ереван

нагорный карабах

армения

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в мире, ереван, нагорный карабах, армения, евросоюз, сергей лавров