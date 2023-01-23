https://ria.ru/20230123/egipet-1846766393.html

Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января

Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января - РИА Новости, 23.01.2023

Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января

Туроператоры отмечают снижение стоимости отдыха в Египет на ближайший месяц, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:04

2023-01-23T14:04

2023-01-23T14:04

туризм

туризм

новости - туризм

египет

красное море

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры отмечают снижение стоимости отдыха в Египет на ближайший месяц, сообщает АТОР.После новогодних праздников и до конца февраля, когда начнется высокий сезон, цены на путевки в Египет традиционно снижаются. Отправившись на курорты Красного моря в ближайшие недели, можно сэкономить до 40 процентов от суммы, в которую обошелся бы визит в новогодние праздники, рассказывают представители PEGAS Touristik и "Интуриста". В SpaceTravel подтверждают: спецпредложений много, а скидки от гостиниц достигают 45 процентов от цен начала января.Так, стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом и питанием по системе "все включено" у Coral Travel начинается от 59 тысяч рублей с размещением в трехзвездочном отеле.Цена тура, предусматривающего проживание в гостинице категории четыре звезды — от 950 долларов в январе и от 1110 долларов в феврале, рассказали в FUN&SUN. Выбирающие "пятерки" заплатят не менее 112 тысяч рублей на двоих, отметили в PEGAS Touristik.

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египет

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор)