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Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января
Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января - РИА Новости, 23.01.2023
Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января
Туроператоры отмечают снижение стоимости отдыха в Египет на ближайший месяц, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:04
2023-01-23T14:04
2023-01-23T14:04
туризм
туризм
новости - туризм
египет
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры отмечают снижение стоимости отдыха в Египет на ближайший месяц, сообщает АТОР.После новогодних праздников и до конца февраля, когда начнется высокий сезон, цены на путевки в Египет традиционно снижаются. Отправившись на курорты Красного моря в ближайшие недели, можно сэкономить до 40 процентов от суммы, в которую обошелся бы визит в новогодние праздники, рассказывают представители PEGAS Touristik и "Интуриста". В SpaceTravel подтверждают: спецпредложений много, а скидки от гостиниц достигают 45 процентов от цен начала января.Так, стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом и питанием по системе "все включено" у Coral Travel начинается от 59 тысяч рублей с размещением в трехзвездочном отеле.Цена тура, предусматривающего проживание в гостинице категории четыре звезды — от 950 долларов в январе и от 1110 долларов в феврале, рассказали в FUN&SUN. Выбирающие "пятерки" заплатят не менее 112 тысяч рублей на двоих, отметили в PEGAS Touristik.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Красное море, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января
АТОР: стоимость туров в Египет в конце января начинается от 59 тысяч рублей на двоих