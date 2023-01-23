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Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230123/egipet-1846766393.html
Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января
Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января - РИА Новости, 23.01.2023
Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января
Туроператоры отмечают снижение стоимости отдыха в Египет на ближайший месяц, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:04
2023-01-23T14:04
туризм
туризм
новости - туризм
египет
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры отмечают снижение стоимости отдыха в Египет на ближайший месяц, сообщает АТОР.После новогодних праздников и до конца февраля, когда начнется высокий сезон, цены на путевки в Египет традиционно снижаются. Отправившись на курорты Красного моря в ближайшие недели, можно сэкономить до 40 процентов от суммы, в которую обошелся бы визит в новогодние праздники, рассказывают представители PEGAS Touristik и "Интуриста". В SpaceTravel подтверждают: спецпредложений много, а скидки от гостиниц достигают 45 процентов от цен начала января.Так, стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом и питанием по системе "все включено" у Coral Travel начинается от 59 тысяч рублей с размещением в трехзвездочном отеле.Цена тура, предусматривающего проживание в гостинице категории четыре звезды — от 950 долларов в январе и от 1110 долларов в феврале, рассказали в FUN&amp;SUN. Выбирающие "пятерки" заплатят не менее 112 тысяч рублей на двоих, отметили в PEGAS Touristik.
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туризм, новости - туризм, египет, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Красное море, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
14:04 23.01.2023
 
Туроператоры назвали цены на отдых Египте в конце января

АТОР: стоимость туров в Египет в конце января начинается от 59 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Туроператоры отмечают снижение стоимости отдыха в Египет на ближайший месяц, сообщает АТОР.
После новогодних праздников и до конца февраля, когда начнется высокий сезон, цены на путевки в Египет традиционно снижаются. Отправившись на курорты Красного моря в ближайшие недели, можно сэкономить до 40 процентов от суммы, в которую обошелся бы визит в новогодние праздники, рассказывают представители PEGAS Touristik и "Интуриста".
В SpaceTravel подтверждают: спецпредложений много, а скидки от гостиниц достигают 45 процентов от цен начала января.
Так, стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом и питанием по системе "все включено" у Coral Travel начинается от 59 тысяч рублей с размещением в трехзвездочном отеле.
Цена тура, предусматривающего проживание в гостинице категории четыре звезды — от 950 долларов в январе и от 1110 долларов в феврале, рассказали в FUN&SUN. Выбирающие "пятерки" заплатят не менее 112 тысяч рублей на двоих, отметили в PEGAS Touristik.
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