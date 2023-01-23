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"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев - РИА Новости, 23.01.2023
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"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев
"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев - РИА Новости, 23.01.2023
"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев
Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его слов о президенте России Владимире Путине. Накануне РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:21
2023-01-23T16:14
в мире
борис джонсон
владимир путин
владимир зеленский
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украина
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его слов о президенте России Владимире Путине. Накануне во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Джонсон заявил, что чем раньше российский лидер потерпит неудачу, тем лучше будет для Киева и всего мира."Он не в себе. Такое ощущение, что он хочет подорвать доверие к нынешнему британскому правительству", — написал один из комментаторов. "Как насчет того, чтобы Борис остался на Украине? Бесполезный шарлатан", — поддержал другой участник дискуссии."Джонсон — поджигатель конфликта, если бы он не вмешался, Зеленский мог бы договориться с Россией", — поделился мнением еще один комментатор. "Джонсон должен нести ответственность за кровавую бойню после того, как ранее остановил мирные переговоры", — подытожил другой читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html
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в мире, борис джонсон, владимир путин, владимир зеленский, великобритания, украина, россия
В мире, Борис Джонсон, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, Россия
10:21 23.01.2023 (обновлено: 16:14 23.01.2023)
 
"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев

Читатели DM усомнились в адекватности экс-премьера Британии Джонсона после слов о Путине

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон во время визита в Киев
Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон во время визита в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его слов о президенте России Владимире Путине.

Накануне во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Джонсон заявил, что чем раньше российский лидер потерпит неудачу, тем лучше будет для Киева и всего мира.
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"Он не в себе. Такое ощущение, что он хочет подорвать доверие к нынешнему британскому правительству", — написал один из комментаторов.
"Как насчет того, чтобы Борис остался на Украине? Бесполезный шарлатан", — поддержал другой участник дискуссии.
"Пусть он заткнется. Не нужно полноценно втягивать Великобританию в конфликт с Россией", — отметил третий.
"Джонсон — поджигатель конфликта, если бы он не вмешался, Зеленский мог бы договориться с Россией", — поделился мнением еще один комментатор.
"Джонсон должен нести ответственность за кровавую бойню после того, как ранее остановил мирные переговоры", — подытожил другой читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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В миреБорис ДжонсонВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
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