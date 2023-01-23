https://ria.ru/20230123/dzhonson-1846708987.html

"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев

"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев - РИА Новости, 23.01.2023

"Он не в себе". Слова Джонсона о Путине разозлили британцев

Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его слов о президенте России Владимире Путине. Накануне РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:21

2023-01-23T10:21

2023-01-23T16:14

в мире

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его слов о президенте России Владимире Путине. Накануне во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Джонсон заявил, что чем раньше российский лидер потерпит неудачу, тем лучше будет для Киева и всего мира."Он не в себе. Такое ощущение, что он хочет подорвать доверие к нынешнему британскому правительству", — написал один из комментаторов. "Как насчет того, чтобы Борис остался на Украине? Бесполезный шарлатан", — поддержал другой участник дискуссии."Джонсон — поджигатель конфликта, если бы он не вмешался, Зеленский мог бы договориться с Россией", — поделился мнением еще один комментатор. "Джонсон должен нести ответственность за кровавую бойню после того, как ранее остановил мирные переговоры", — подытожил другой читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

великобритания

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в мире, борис джонсон, владимир путин, владимир зеленский, великобритания, украина, россия