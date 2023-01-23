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В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке - РИА Новости, 23.01.2023
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В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке
В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке - РИА Новости, 23.01.2023
В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке
Шестилетняя девочка попала в больницу, упав при прыжках в батутном парке Санкт-Петербурга и травмировав позвоночник, сообщает городской главк СК РФ. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:13
2023-01-23T17:13
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Шестилетняя девочка попала в больницу, упав при прыжках в батутном парке Санкт-Петербурга и травмировав позвоночник, сообщает городской главк СК РФ. "Двадцать второго января… шестилетняя девочка упала во время прыжков в батутном парке, расположенном в одном из домов по Выборгской набережной в Санкт-Петербурге, получив травму позвоночника… По данному факту… проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенка пришлось госпитализировать. Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки СК.
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санкт-петербург
выборгский район
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Выборгский район
17:13 23.01.2023
 
В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке

СК: шестилетняя девочка травмировала позвоночник при прыжках в батутном парке в Петербурге

© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи в Санкт-Петербурге
Водитель машины скорой помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Шестилетняя девочка попала в больницу, упав при прыжках в батутном парке Санкт-Петербурга и травмировав позвоночник, сообщает городской главк СК РФ.
"Двадцать второго января… шестилетняя девочка упала во время прыжков в батутном парке, расположенном в одном из домов по Выборгской набережной в Санкт-Петербурге, получив травму позвоночника… По данному факту… проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенка пришлось госпитализировать.
Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки СК.
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