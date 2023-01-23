https://ria.ru/20230123/batut-1846871483.html

В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке

В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке - РИА Новости, 23.01.2023

В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке

Шестилетняя девочка попала в больницу, упав при прыжках в батутном парке Санкт-Петербурга и травмировав позвоночник, сообщает городской главк СК РФ. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:13

2023-01-23T17:13

2023-01-23T17:13

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Шестилетняя девочка попала в больницу, упав при прыжках в батутном парке Санкт-Петербурга и травмировав позвоночник, сообщает городской главк СК РФ. "Двадцать второго января… шестилетняя девочка упала во время прыжков в батутном парке, расположенном в одном из домов по Выборгской набережной в Санкт-Петербурге, получив травму позвоночника… По данному факту… проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенка пришлось госпитализировать. Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки СК.

https://ria.ru/20211220/travmy-1764619888.html

санкт-петербург

выборгский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район