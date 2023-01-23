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В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов - РИА Новости, 23.01.2023
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В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов
В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов - РИА Новости, 23.01.2023
В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сейчас у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, что делать с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:54
2023-01-23T11:56
специальная военная операция на украине
экономика
россия
шарль мишель
евросовет
урсула фон дер ляйен
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сейчас у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, что делать с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов долларов. "Сейчас у нас есть российские активы на 300 миллиардов евро, и в течение нескольких месяцев я выступал за то, чтобы что-то с ними сделать в соответствии с правовыми принципами. У нас есть несколько вариантов на столе", - заявил Мишель в интервью испанскому изданию Mundo, не конкретизировав, в чем заключаются эти варианты. По его словам, замороженные активы РФ и возможность их конфискации и использования для оплаты восстановления Украины являются "ключевым вопросом". Ранее Мишель в интервью Financial Times заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами Центробанка России на 300 миллиардов долларов для получения прибыли, которую впоследствии можно было бы направить на восстановление Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб". В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20230122/aktivy-1846609998.html
https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html
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экономика, россия, шарль мишель, евросовет, урсула фон дер ляйен, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Шарль Мишель, Евросовет, Урсула фон дер Ляйен, Санкции, Санкции в отношении России
11:54 23.01.2023 (обновлено: 11:56 23.01.2023)
 
В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов

Глава Евросовета Мишель: есть несколько вариантов того, что делать с российскими активами

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза в Брюсселе
Флаги Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сейчас у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, что делать с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов долларов.
"Сейчас у нас есть российские активы на 300 миллиардов евро, и в течение нескольких месяцев я выступал за то, чтобы что-то с ними сделать в соответствии с правовыми принципами. У нас есть несколько вариантов на столе", - заявил Мишель в интервью испанскому изданию Mundo, не конкретизировав, в чем заключаются эти варианты.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:26Специальная военная операция на Украине
В Берне высказались насчет передачи Киеву замороженных российских активов
По его словам, замороженные активы РФ и возможность их конфискации и использования для оплаты восстановления Украины являются "ключевым вопросом".
Ранее Мишель в интервью Financial Times заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами Центробанка России на 300 миллиардов долларов для получения прибыли, которую впоследствии можно было бы направить на восстановление Украины.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 06:43
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияШарль МишельЕвросоветУрсула фон дер ЛяйенСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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