https://ria.ru/20230123/aktivy-1846738076.html

В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов

В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов - РИА Новости, 23.01.2023

В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сейчас у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, что делать с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:54

2023-01-23T11:54

2023-01-23T11:56

специальная военная операция на украине

экономика

россия

шарль мишель

евросовет

урсула фон дер ляйен

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_258:456:2898:1941_1920x0_80_0_0_c77f9f5ddf58bdeeda08055c7aaaddd1.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сейчас у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, что делать с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов долларов. "Сейчас у нас есть российские активы на 300 миллиардов евро, и в течение нескольких месяцев я выступал за то, чтобы что-то с ними сделать в соответствии с правовыми принципами. У нас есть несколько вариантов на столе", - заявил Мишель в интервью испанскому изданию Mundo, не конкретизировав, в чем заключаются эти варианты. По его словам, замороженные активы РФ и возможность их конфискации и использования для оплаты восстановления Украины являются "ключевым вопросом". Ранее Мишель в интервью Financial Times заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами Центробанка России на 300 миллиардов долларов для получения прибыли, которую впоследствии можно было бы направить на восстановление Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб". В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230122/aktivy-1846609998.html

https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, шарль мишель, евросовет, урсула фон дер ляйен, санкции, санкции в отношении россии