https://ria.ru/20230122/zarplata-1846537631.html
Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату
Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату - РИА Новости, 22.01.2023
Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату
Рабочая группа по вопросам спецоперации разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысячи рублей, сообщил журналистам замруководителя... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T06:26
2023-01-22T06:26
2023-01-22T07:48
специальная военная операция на украине
безопасность
госдума рф
южный федеральный университет
единая россия
ростов-на-дону
россия
шолбан кара-оол
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысячи рублей, сообщил журналистам замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в одном из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми. По словам Кара-оола, в интернет попал видеоролик, на котором военнослужащий на передовой сообщает, что выплаты мобилизованным осуществляются не в полной мере, и его зарплата составляет 9,5 тысячи рублей. Депутат подчеркнул, что стоит задача устранить недоразумение. Кара-оол отметил, что военнослужащий также говорит, что будет до конца биться за Родину.Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин добавил, что во время посещения рабочей группой военного госпиталя, в частности, поднимался вопрос о выравнивании мер поддержки со стороны разных регионов России. Все защитники для нас герои, и статус у них должен быть одинаков, и меры поддержки должны выравниваться. Причем за образец мы должны брать самые лучшие практики", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html
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безопасность, госдума рф, южный федеральный университет, единая россия, ростов-на-дону, россия, шолбан кара-оол, дмитрий вяткин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Госдума РФ, Южный федеральный университет, Единая Россия, Ростов-на-Дону, Россия, Шолбан Кара-оол, Дмитрий Вяткин
06:26 22.01.2023 (обновлено: 07:48 22.01.2023)
Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату
Рабочая группа по спецоперации изучит жалобу военного на зарплату в 9,5 тысячи рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысячи рублей, сообщил журналистам замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.
В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону
, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ
, а также побывала в одном из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми.
По словам Кара-оола, в интернет попал видеоролик, на котором военнослужащий на передовой сообщает, что выплаты мобилизованным осуществляются не в полной мере, и его зарплата составляет 9,5 тысячи рублей.
"Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности... Мы непременно ему поможем", — сказал он.
Депутат подчеркнул, что стоит задача устранить недоразумение. Кара-оол отметил, что военнослужащий также говорит, что будет до конца биться за Родину.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия
" в Госдуме Дмитрий Вяткин
добавил, что во время посещения рабочей группой военного госпиталя, в частности, поднимался вопрос о выравнивании мер поддержки со стороны разных регионов России.
Все защитники для нас герои, и статус у них должен быть одинаков, и меры поддержки должны выравниваться. Причем за образец мы должны брать самые лучшие практики", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.