https://ria.ru/20230122/zarplata-1846537631.html

Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату

Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату - РИА Новости, 22.01.2023

Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату

Рабочая группа по вопросам спецоперации разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысячи рублей, сообщил журналистам замруководителя... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T06:26

2023-01-22T06:26

2023-01-22T07:48

специальная военная операция на украине

безопасность

госдума рф

южный федеральный университет

единая россия

ростов-на-дону

россия

шолбан кара-оол

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысячи рублей, сообщил журналистам замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в одном из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми. По словам Кара-оола, в интернет попал видеоролик, на котором военнослужащий на передовой сообщает, что выплаты мобилизованным осуществляются не в полной мере, и его зарплата составляет 9,5 тысячи рублей. Депутат подчеркнул, что стоит задача устранить недоразумение. Кара-оол отметил, что военнослужащий также говорит, что будет до конца биться за Родину.Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин добавил, что во время посещения рабочей группой военного госпиталя, в частности, поднимался вопрос о выравнивании мер поддержки со стороны разных регионов России. Все защитники для нас герои, и статус у них должен быть одинаков, и меры поддержки должны выравниваться. Причем за образец мы должны брать самые лучшие практики", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html

https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846252010.html

ростов-на-дону

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безопасность, госдума рф, южный федеральный университет, единая россия, ростов-на-дону, россия, шолбан кара-оол, дмитрий вяткин