10:49 22.01.2023 (обновлено: 11:09 22.01.2023)
Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС
Посол в Москве: ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС и возможностью торговли в юанях
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС, в том числе чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС.
"Посольство скоро примет участие в переговорах с представителями Евразийской экономической комиссией по теме сельского хозяйства, по поводу сотрудничества ЮАР и ЕЭК... Мы будем рады такому партнерству", - сказал он.
Посол пояснил, что речь идет о потенциальном доступе к общим рынкам.
"Сначала партнерство, доступ к рынкам. Мы говорим о доступе к рынку юаней", - отметил посол, добавив, что впоследствии партнерство может быть выведено на уровень Сообщества развития Юга Африки, а также Афросоюза.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена.