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Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС - РИА Новости, 22.01.2023
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Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС
Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС - РИА Новости, 22.01.2023
Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС
ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС, в том числе чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:49
2023-01-22T11:09
экономика
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
вячеслав володин
брикс
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС, в том числе чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС. Посол пояснил, что речь идет о потенциальном доступе к общим рынкам. "Сначала партнерство, доступ к рынкам. Мы говорим о доступе к рынку юаней", - отметил посол, добавив, что впоследствии партнерство может быть выведено на уровень Сообщества развития Юга Африки, а также Афросоюза. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
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экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), вячеслав володин, брикс
Экономика, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Вячеслав Володин, БРИКС
10:49 22.01.2023 (обновлено: 11:09 22.01.2023)
 
Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС

Посол в Москве: ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС и возможностью торговли в юанях

© Фото : Посольство ЮАР в РоссииПосол ЮАР в России Мзувукиле Макетука
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Посольство ЮАР в России
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС, в том числе чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС.
"Посольство скоро примет участие в переговорах с представителями Евразийской экономической комиссией по теме сельского хозяйства, по поводу сотрудничества ЮАР и ЕЭК... Мы будем рады такому партнерству", - сказал он.
Посол пояснил, что речь идет о потенциальном доступе к общим рынкам.
"Сначала партнерство, доступ к рынкам. Мы говорим о доступе к рынку юаней", - отметил посол, добавив, что впоследствии партнерство может быть выведено на уровень Сообщества развития Юга Африки, а также Афросоюза.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена.
Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
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ЭкономикаМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Вячеслав ВолодинБРИКС
 
 
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