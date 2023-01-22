https://ria.ru/20230122/yuar-1846567620.html

Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС

Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС - РИА Новости, 22.01.2023

Посол в Москве заявил, что ЮАР интересуется партнерством с ЕАЭС

ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС, в том числе чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:49

2023-01-22T10:49

2023-01-22T11:09

экономика

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

вячеслав володин

брикс

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС, в том числе чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС. Посол пояснил, что речь идет о потенциальном доступе к общим рынкам. "Сначала партнерство, доступ к рынкам. Мы говорим о доступе к рынку юаней", - отметил посол, добавив, что впоследствии партнерство может быть выведено на уровень Сообщества развития Юга Африки, а также Афросоюза. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230122/yuar-1846539648.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), вячеслав володин, брикс