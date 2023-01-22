https://ria.ru/20230122/yuar-1846563821.html

PetroSa возобновит обсуждение инвестиций с "Газпромом", заявил посол ЮАР

PetroSa возобновит обсуждение инвестиций с "Газпромом", заявил посол ЮАР - РИА Новости, 22.01.2023

PetroSa возобновит обсуждение инвестиций с "Газпромом", заявил посол ЮАР

Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:21

2023-01-22T10:21

2023-01-22T11:10

экономика

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

аугушту да силва кунья

газпром

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее он заявлял РИА Новости, что "Газпром" ведет переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций. Он пояснил, что PetroSA – это государственная компания в ЮАР, ей принадлежат морские месторождения в районе Кейптауна, в заливе Моссел. Разработка нефти там началась ещё в 1970-х годах. "Газпром" заинтересован в любых возможностях, которые он может получить, но пока мы ожидаем встречу между "Газпромом" и PetroSA. Мы согласились, что следующая встреча должна быть личной. Они уже провели несколько встреч онлайн с конца 2021 года, когда процесс был запущен", - добавил посол ЮАР. Он подчеркнул, что в ЮАР и соседних странах есть множество возможностей для инвестиций российских концернов и бизнесменов. Ранее посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания, об этом он заявил РИА Новости. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230122/briks-1846544584.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), аугушту да силва кунья, газпром