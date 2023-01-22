https://ria.ru/20230122/yuar-1846563821.html
PetroSa возобновит обсуждение инвестиций с "Газпромом", заявил посол ЮАР
PetroSa возобновит обсуждение инвестиций с "Газпромом", заявил посол ЮАР - РИА Новости, 22.01.2023
PetroSa возобновит обсуждение инвестиций с "Газпромом", заявил посол ЮАР
Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:21
2023-01-22T10:21
2023-01-22T11:10
экономика
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
аугушту да силва кунья
газпром
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее он заявлял РИА Новости, что "Газпром" ведет переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций. Он пояснил, что PetroSA – это государственная компания в ЮАР, ей принадлежат морские месторождения в районе Кейптауна, в заливе Моссел. Разработка нефти там началась ещё в 1970-х годах. "Газпром" заинтересован в любых возможностях, которые он может получить, но пока мы ожидаем встречу между "Газпромом" и PetroSA. Мы согласились, что следующая встреча должна быть личной. Они уже провели несколько встреч онлайн с конца 2021 года, когда процесс был запущен", - добавил посол ЮАР. Он подчеркнул, что в ЮАР и соседних странах есть множество возможностей для инвестиций российских концернов и бизнесменов. Ранее посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания, об этом он заявил РИА Новости. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
https://ria.ru/20230122/briks-1846544584.html
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), аугушту да силва кунья, газпром
Экономика, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Аугушту да Силва Кунья, Газпром
10:21 22.01.2023 (обновлено: 11:10 22.01.2023)
PetroSa возобновит обсуждение инвестиций с "Газпромом", заявил посол ЮАР
Посол ЮАР: южноафриканская PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с "Газпромом"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.
Ранее он заявлял РИА Новости, что "Газпром" ведет переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций.
"Были какие-то задержки, но могу вас заверить, что сейчас намечены переговоры между "Газпромом" и PetroSA. Потому что с дипмиссией и послом связались представители "Газпрома", они ищут возможности для инвестирования в энергетический сектор ЮАР", - сказал дипломат.
Он пояснил, что PetroSA – это государственная компания в ЮАР, ей принадлежат морские месторождения в районе Кейптауна, в заливе Моссел. Разработка нефти там началась ещё в 1970-х годах.
"Газпром" заинтересован в любых возможностях, которые он может получить, но пока мы ожидаем встречу между "Газпромом" и PetroSA. Мы согласились, что следующая встреча должна быть личной. Они уже провели несколько встреч онлайн с конца 2021 года, когда процесс был запущен", - добавил посол ЮАР.
Он подчеркнул, что в ЮАР и соседних странах есть множество возможностей для инвестиций российских концернов и бизнесменов.
"ЮАР выразила готовность сотрудничать, теперь все зависит от российских компаний, они должны решить, в какую сферу они хотят инвестировать. И я могу с уверенностью сказать, что во всей Южной Африке рассуждают похожим образом", - заключил посол.
Ранее посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья
призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания, об этом он заявил РИА Новости.