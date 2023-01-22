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Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции - РИА Новости, 22.01.2023
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Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции - РИА Новости, 22.01.2023
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ о закупках продуктов питания для украинских войск по завышенным ценам. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:44
2023-01-22T17:34
в мире
министерство обороны украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
алексей резников
украина
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ о закупках продуктов питания для украинских войск по завышенным ценам. Ранее украинские СМИ писали, что военное ведомство закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь идет о соглашении, заключенном Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов). "Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале. Отмечается, что министр обороны Алексей Резников в субботу лично обратился председателю комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание и "заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельств и результатов закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ "Национальное антикоррупционное бюро Украины".
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html
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в мире, министерство обороны украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), алексей резников, украина
В мире, Министерство обороны Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Алексей Резников, Украина
16:44 22.01.2023 (обновлено: 17:34 22.01.2023)
 
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции

Минобороны Украины: публикации СМИ о коррупции при закупках для ВСУ вводят в заблуждение

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ о закупках продуктов питания для украинских войск по завышенным ценам.
Ранее украинские СМИ писали, что военное ведомство закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь идет о соглашении, заключенном Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов).
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"Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.
Отмечается, что министр обороны Алексей Резников в субботу лично обратился председателю комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание и "заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельств и результатов закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ "Национальное антикоррупционное бюро Украины".
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В миреМинистерство обороны УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Алексей РезниковУкраина
 
 
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