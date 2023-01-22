https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html

Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции

Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции - РИА Новости, 22.01.2023

Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции

В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ о закупках продуктов питания для украинских войск по завышенным ценам. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:44

2023-01-22T16:44

2023-01-22T17:34

в мире

министерство обороны украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

алексей резников

украина

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ о закупках продуктов питания для украинских войск по завышенным ценам. Ранее украинские СМИ писали, что военное ведомство закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь идет о соглашении, заключенном Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов). "Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале. Отмечается, что министр обороны Алексей Резников в субботу лично обратился председателю комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание и "заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельств и результатов закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ "Национальное антикоррупционное бюро Украины".

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html

https://ria.ru/20230122/dannye-1846577630.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство обороны украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), алексей резников, украина