16:44 22.01.2023 (обновлено: 17:34 22.01.2023)
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
Минобороны Украины: публикации СМИ о коррупции при закупках для ВСУ вводят в заблуждение
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ о закупках продуктов питания для украинских войск по завышенным ценам.
Ранее украинские СМИ писали, что военное ведомство закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь идет о соглашении, заключенном Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов).
"Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.
Отмечается, что министр обороны Алексей Резников в субботу лично обратился председателю комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание и "заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельств и результатов закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ "Национальное антикоррупционное бюро Украины".